Najbardziej kuriozalny gol sezonu? Bramkarz nie mógł uwierzyć w to, co się stało [WIDEO]

Do całej akcji doszło w 69. minucie meczu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym znanym jako A Division League w Nepalu pomiędzy Three Star Club i Tribhuwan Army Club. Oba kluby sąsiadują w ligowej tabeli na kolejno piątym i szóstym miejscu.

Kuriozum w Nepalu. Fantastyczna bramka po błędzie bramkarza

Bramkarz Tribhuwan Army Club, Bikesh Kuthu, chcąc jak najbardziej oddalić piłkę od własnej bramki, wybił ją w okolice 40. metra. Pech chciał, że trafiła wprost pod nogi pomocnika rywali, Lakena Limbu. Zawodnik Three Stars Club momentalnie dostrzegł nadarzającą się okazję. Zauważył, że bramkarz rywali był ustawiony daleko od własnej bramki i bez wahania postanowił go przelobować.

Kuthu próbował jeszcze ratować sytuację, lecz nie był w stanie tak szybko wrócić między słupki, aby wyłapać piłkę i obronić to uderzenie. W efekcie zaliczył spektakularną wpadkę. Sam praktycznie sprezentował rywalowi gola.

Kibice na trybunach mogli jednak ujrzeć więcej niż tylko to trafienie. W 86. minucie bramkę wyrównującą zdobył zespół Tribhuvan, po strzale głową napastnika Dinesha. Do końca nie wiele się jednak działo i całe spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1.

Oba zespoły swoją siedzibę mają w stolicy Nepalu, Katmandu. Three Stars Club to trzykrotny mistrz kraju, który swoje tytuły zdobył w latach 1997, 1998, 2004. Tribhuwan Army Club natomiast mistrzostwo zdobył tylko raz i to bardzo dawno, bo w 1958 roku. Klub swoją nazwę zawdzięcza byłemu królowi Nepalu, Tribhuhvanowi Bir Bikram Shah Devowi, którzy rządził w tym państwie w latach 1951-1955, czyli w czasach, gdy sama drużyna powstawała (1951).

Najbardziej utytułowanym klubem w Nepalu jest natomiast historyczny największy rywal Three Stars Club, Manang Marshyangdi Club, który zdobył mistrzostwo aż osiem razy, ostatni w sezonie 2018/2019. Jego hegemonię przerwał Machhindra FC, który od dwóch lat jest niepokonany. Mistrzostwa z sezonów 2019/2020 oraz 2021/2022 (rozgrywki 2020/2021 nie odbyły się przez pandemię COVID-19) są jednocześnie jego jedynymi tytułami.