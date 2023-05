Ujawnili zarobki polskich piłkarzy w MLS. Kosmiczne sumy. Są wśród milionerów

MLS to jedna z najmocniejszych lig piłkarskich poza Europą. Co roku trafiają do niej doświadczeni i utytułowani zawodnicy, a także młodzi gracze, którzy walczą o transfer do czołowych klubów świata. W ostatnich latach stał się to też popularny kierunek wśród Polaków.

Oto zarobki Polaków w MLS. Karol Świderski i Mateusz Klich przekroczyli magiczną granicę

Aktualnie w lidze Stanów Zjednoczonych gra siedmiu polskich piłkarzy. Karol Świderski, Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński są zawodnikami Charlotte FC, Mateusz Klich występuje w DC United, Kacper Przybyłko w Chicago Fire, Jarosław Niezgoda w Portland Timbers, a Mateusz Bogusz w Los Angeles FC.

W ostatni wtorek Związek Piłkarzy MLS udostępnił dane dotyczące zarobków poszczególnych zawodników. Wynika z nich, że najlepiej opłacanym Polakiem w lidze jest Świderski, który rocznie zarabia 2,258 miliona dolarów. Poza nim tylko Klich otrzymuje więcej niż 2 mln dol, podium zamyka Jóźwiak z wynagrodzeniem rzędu 1,217 mln dol.

Zarobki polskich piłkarzy w MLS

Karol Świderski - 2 258 000 dolarów Mateusz Klich - 2 093 588 Kamil Jóźwiak - 1 217 000 Kacper Przybyłko - 1 212 504 Jarosław Niezgoda - 1 019 244 Mateusz Bogusz - 650 000 Jan Sobociński - 351 250

W porównaniu do poprzedniego zestawienia zyskali Jóźwiak (wcześniej zarabiał 1,017 mln dol.) i Niezgoda (wcześniej dostawał 976 tys. dolarów). Świderski, Przybyłko i Sobociński otrzymują tyle samo, natomiast Klich i Bogusz dopiero niedawno trafili do Stanów Zjednoczonych.

Astronomiczne zarobki gwiazd w MLS. Xherdan Shaqiri liderem

Na największe pensje w MLS mogą liczyć zawodnicy, którzy mają na koncie duże sukcesy w Europie. Liderem zestawienia jest Xherdan Shaqiri, były zawodnik Bayernu Monachium, Liverpoolu czy Interu Mediolan, który dostaje ponad 8 mln dol. Kolejni na liście płac są Lorenzo Insigne (ex Napoli, zwycięzca EURO 2020) oraz Javier "Chicharito" Hernandez (ex Manchester United, Real Madryt), zarabiający około 7,5 mln dol.

Najlepiej opłacani zawodnicy MLS: