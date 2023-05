Odrodzenie upadłego polskiego klubu. Mogą przejść do historii polskiej piłki. Niebywałe

Szalone są losy Elany Toruń w ostatnich latach. Jeszcze w sezonie 2018/2019 zajęła czwarte miejsce w II lidze i była blisko historycznego sukcesu, jakim byłby awans na zaplecze ekstraklasy. Rok później kibice opłakiwali spadek ze szczebla centralnego. Od tamtej pory było tylko gorzej. Narastające problemy finansowe sprawiły, że w grudniu 2021 roku ogłoszona została upadłość toruńskiego klubu, co skutkowało wycofaniem się z III ligi.

Elana Toruń zaczęła się odbudowywać zaraz po upadku

Niejako w jej miejsce powstała Fundacja Akademia Futbolu Elana, która w trakcie sezonu 2021/2022 zastąpiła w lidze okręgowej drugą drużynę Elany Toruń. Wtedy też od razu udało się nowopowołanej ekipie awansować do kujawsko-pomorskiej grupy IV ligi. Jednocześnie systematycznie klub pozyskiwał nowych sponsorów oraz otrzymywał dobrowolne wpłaty od kibiców.

W IV lidze nowa-stara Elana prezentuje się wprost fantastycznie. Po 28 kolejkach prowadzi w tabeli z dorobkiem 64 punktów i pewnie zmierza po awans do III ligi. W tych spotkaniach toruńska drużyna odnotowała 19 zwycięstw, siedem remisów i dwie porażki, notując przy tym bilans bramkowy 62:10.

Co jednak bardziej imponuje to ostatnia seria spotkań bez straconej bramki. Ta wynosi już 10 spotkań, w których Elana odnotowała osiem zwycięstw i dwa bezbramkowe remisy. Żeby odnaleźć ostatni mecz, w którym toruński klub stracił bramkę, trzeba się cofnąć do 26 listopada ubiegłego roku. Wtedy przegrał 0:2 z Chemikiem Bydgoszcz, co było jedną z dwóch porażek w bieżącym sezonie. W sumie w 28 meczach Elana zachowała 21 czystych kont. Torunianinie mają szansę przejść do historii polskiej piłki i zaliczyć całą rundę bez straty gola. Do końca rozgrywek pozostało sześć kolejek.

Elana ma sześć punktów przewagi nad Chemikiem Bydgoszcz. Wydaje się, że aktualna forma drużyny powinna pozwolić jej wywalczyć awans do III ligi, do której awansuje tylko zwycięzca rozgrywek. Kolejny mecz torunianie rozegrają w sobotę 20 maja na wyjeździe ze Spartą Brodnica.