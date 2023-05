Pokazano nowe oblicze VAR. Słynny sędzia ujawnił zapis rozmowy. W centrum akcja Polaka

W specjalnym programie Premier League Michael Owen i Howard Webb pokazali, jak to będzie funkcjonować w praktyce na przykładzie domniemanego zagrania ręką Jakuba Kiwiora w starciu Newcastle United z Arsenalem z 7 maja (0:2).

Sędziowie Premier League nagrani. Ujawniono ich rozmowę nt. zagrania Kiwiora

W tamtym starciu "Srok" z Kanonierami" pierwsze minuty należały dla gospodarzy. Domagali się podyktowania rzutu karnego po tym, jak ich zdaniem Jakub Kiwior zagrał piłkę ręką, blokując strzał Alexandra Isaka. Chris Kavanagh początkowo wskazał na rzut karny. Dopiero po konsultacji z VAR-em wycofał się z tej decyzji. Piłka najpierw odbiła się od nogi Polaka, a dopiero potem trafiła go w rękę. To było zagranie przypadkowe, niekontrolowane, dlatego nie mogło być mowy o rzucie karnym.

Z nagrania rozmów sędziowskich wynika, że najpierw VAR sugerował, że jeden z graczy Newcastle mógł spalić akcję, a potem mówił o możliwym zagraniu ręką Kiwiora. Sędzia główny z pełnym przekonaniem wskazał na "wapno".

Od razu Oleksandr Zinczenko sugerował arbitrowi, że wcześniej był spalony, na co Kanavagh odpowiedział: "Będziemy sprawdzać, ale dla mnie jest ręka".

VAR już w pierwszym ujęciu z powtórek dostrzegł, że piłka mogła najpierw odbić się od uda. Potrzebował kolejnych ujęć, by to potwierdzić.

- Ręka jest ułożona naturalnie, Piłka trafia w udo i dopiero potem odbija się od ręki. Nie sądzę, że powinien być za to rzut karny - orzekł sędzia VAR Michael Salisbury, gdy miał już lepsze ujęcia. W pełni zgodził się z nim jego asystent Scott Ledger. Potem sprawdzali ewentualny spalony i wezwali Kavanagha, żeby podszedł do monitora i obejrzał powtórki. Poinstruowali go, co obejrzy i co oni dostrzeli.

Kavanagh wówczas nie potrzebował większych ujęć, wystarczyło jedno, które idealnie pokazywało zachowanie Kiwiora. Dostrzegł, razem z VAR-em, że Polak uciekał z ręką, gdy piłka zbliżała się do uda.

- Moja wstępna reakcja była taka, ponieważ myślałem, że ręka była wysunięta, ale jednak ją chował. Wznowię od rzutu sędziowskiego dla bramkarza - przyznał Kavanagh po obejrzeniu powtórki.

Materiał wideo z nagraną rozmową sędziów jest dostępny TUTAJ.

- To naprawdę dobre wykorzystanie systemu VAR. Słyszymy, jak sędziowie sprawdzają fazę posiadania piłki. Muszą sprawdzić, czy jest jakiś inny powód, dla którego karę należy wycofać, jak np. spalony. Przejście przez ten proces zajmuje trochę czasu, ale warto to zrobić, by sędzia miał wszystkie potrzebne informacje do podjęcia decyzji - zachwalał Webb zachowanie zespołu sędziowskiego.