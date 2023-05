To już pewne. Pierwszy transfer FC Barcelony. Padło słynne "here we go"

Inigo Martinez był łączony z FC Barceloną od zeszłego lata, ale Athletic Bilbao miał wówczas postawić zaporowe warunki transferu. W czerwcu wygasa jego kontrakt z klubem, więc od stycznia mógł swobodnie negocjować z Barceloną. Udało się dogadać wszystkie szczegóły kontraktu oraz zorganizować testy medyczne. Podpis na umowie będzie formalnością.

Inigo Martinez przejdzie do FC Barcelony

Wstępne porozumienie między piłkarzem a "Blaugraną" udało się osiągnąć już w marcu. Kilka tygodni temu Inigo Martinez pomyślnie przeszedł testy medyczne, a teraz dopracowano szczegóły współpracy. Hiszpan przyjdzie do "Dumy Katalonii" na zasadzie wolnego transferu.

Oczekuje się, że Martinez ostatecznie podpisze nowy kontrakt pod koniec tego sezonu. Umowa ma obowiązywać przez dwa lata.

O miejsce w składzie powalczy z Andreasem Christensenem, Ronaldem Araujo i Julesem Kounde. Urugwajczyk i Francuz mogą też grać na prawej stronie defensywy. Do rotacji pozostaje też Eric Garcia, którego Xavi sprawdzał ostatnio w roli defensywnego pomocnika. Nie wiadomo za to, co się stanie z Samuelem Umtitim, który po zakończeniu sezonu wróci z wypożyczenia do Lecce. Zainteresowanie Francuzem wykazuje Inter Mediolan. Z Barceloną powinien pożegnać się Clement Lenglet, którego chce wykupić Tottenham po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Władze FC Barcelony są pewne, że La Liga nie będzie robić problemów z rejestracją Martineza po tym, jak zaakceptowała wcześniejszy plan klubu, zgodny z finansowym fair play rozgrywek.

Inigo Martinez w środę skończy 32 lata. Większość swojej kariery spędził w Realu Sociedad San Sebastian, którego jest wychowankiem. W 2018 r. trafił do Athletiku Bilbao. Uważany jest za jednego z inteligentniejszych stoperów w La Lidze. W tym sezonie zagrał w 18 meczach (liga i Puchar Króla), strzelił jednego gola. Transfermarkt wycenia go na 18 mln euro.