Nowy kapitan FC Barcelony wybrany. Wygrał z Lewandowskim. To 24-latek

W tym roku czwórkę kapitanów FC Barcelony stanowili dotychczas Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto i Marc-Andre ter Stegen. Niemiec zastąpił Gerarda Pique, który postanowił zakończyć karierę. Odejście Sergio Busquetsa to kolejne zmiany w kapitańskim kwartecie. Zdaniem Toniego Juanmartiego, hiszpańskiego, następca został już wybrany.

Nowy kapitan FC Barcelony. Zastąpi Busquetsa. Wygrał z Lewandowskim

Drużyna przeprowadziła głosowanie, w którym najwięcej głosów zdobył Ronald Araujo i to on dołączy do grona kapitanów "Blaugrany". Urugwajczyk o miejsce w kwartecie walczył z Robertem Lewandowskim. Polak zabiegał o opaskę kapitańską po ogłoszeniu decyzji o końcu kariery przez Pique, ale wówczas przegrał w głosowaniu z ter Stegenem. Swoje chęci do pełnienia roli kapitana od początku sezonu wyraża Ousmane Dembele.

Polski napastnik wciąż ma szansę na wejście do czwórki kapitanów. Wszystko zależy od sytuacji transferowej Jordiego Alby. Ma ważny kontrakt z Barceloną przez rok i chce go wypełnić, ale są głosy, że klub będzie chciał go sprzedać lub wypożyczyć za wszelką cenę.

Araujo jest częścią pierwszego zespołu FC Barcelony od października 2020 r. Bardzo szybko stał się istotnym elementem bloku defensywnego. Może grać zarówno na środku defensywy, jak i na prawej stronie. W tym sezonie wielokrotnie okazywał się być kluczową postacią w szeregach obronnych "Dumy Katalonii" i trudno wyobrazić sobie podstawowy skład bez niego.

"Kiedy Barcelona po raz ostatni sięgnęła po mistrzostwo, nie był nawet w pierwszej drużynie. Ronald Araujo będzie kapitanem w przyszłym sezonie, po długim oczekiwaniu na tę rolę" - poinformował na Twitterze Toni Juanmarti.

Araujo zagrał w tym sezonie w 31 meczach FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Z powodu kontuzji zabrakło go w ważnym dwumeczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, który przesądził o odpadnięciu "Blaugrany". Był powołany na zeszłoroczne mistrzostwa świata, ale przez niedoleczoną kontuzję nie zagrał ani minuty. Urugwajczyk ma ważny kontrakt z FC Barceloną jeszcze przez trzy lata. Transfermarkt wycenia go na 70 mln euro.

24-latek wskoczy do czwórki kapitanów za Sergio Busquetsa, który odchodzi wraz z końcem sezonu. Spędził w pierwszej drużynie aż 15 lat, wygrał wszystkie możliwe trofea. Hiszpan jest żywą legendą klubu. Dziewięć razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Przez wielu uznawany jest za jednego z najlepszych defensywnych pomocników ostatnich lat, który zrewolucjonizował grę na tej pozycji. Busquets najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, choć przez wiele miesięcy zabiegało o niego Inter Miami.