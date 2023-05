Były piłkarz Pogoni zatrzymany. Miał dotkliwie pobić. Cztery złamane żebra

Oskar P. karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Siarki Tarnobrzeg oraz Stali Mielec. W 2018 roku przeniósł się do akademii Pogoni Szczecin, a następnie trafił do zespołu do lat 19. Nie zagrzał tam długo miejsca. W 2020 roku zmienił otoczenie, ale pozostał na Pomorzu - przeniósł się do trzecioligowego Świtu Szczecin. Tam spędził kolejne dwa sezony, po czym klub nie przedłużył z nim kontraktu. O 21-latku nie było nowych wieści, aż do teraz.

Oskar P. zatrzymany. Amerykański sąd postawił mu już zarzuty

Jak donosi "Daily Voice", w sobotę 29 kwietnia polski piłkarz miał zainicjować bójkę przed barem w Wallington. O szczegółach incydentu opowiedział Carmello J. Imbruglia, szef miejscowej policji. - Poszkodowany powiedział nam, że wyszedł na zewnątrz lokalu, by zapalić papierosa. Wtedy też wdał się w kłótnię z Oskarem P. oraz kobietą. Polak miał go uderzyć i powalić. To nie koniec. Następnie kopnął go w brzuch i plecy - powiedział mundurowy w rozmowie z "Daily Voice".

Rannego miały znaleźć siostrzenice oraz syn. Jak donoszą media, obecność postronnych osób nie uspokoiła Polaka. Ten miał wrócić do ofiary i ponownie zadać jej cios, kiedy ta wsiadała do auta. Ranny nie chciał jechać na pogotowie, ale jego stan zdrowia diametralnie się pogorszył i w końcu trafił do placówki, gdzie zdiagnozowano "poważne obrażenia", a konkretnie cztery złamane żebra, zapadnięte płuco i liczne złamania twarzy.

Nietypowa identyfikacja Oskara P. Detektywi znaleźli sposób

Dopiero szpital zgłosił całe zajście na policję. Detektywi szybko zdobyli nagrania z monitoringu i zidentyfikowali Oskara P. Jak się okazuje, do sprawcy dotarli za pośrednictwem jego... siostry. Ustalono, że prowadzi ona jeden z barów w okolicy. Następnie sprawdzono jej media społecznościowe i znaleziono zdjęcia z bratem, które pasowały do wizerunku z nagrań monitoringu. "Nie jest jasne, dlaczego i kiedy Oskar P. przybył do Wallington" - piszą dziennikarze.

Polaka zaaresztowano i postawiono mu zarzut "napaści kwalifikowanej". Na drugi dzień sędzia Sądu Najwyższego w Hackensack zwolnił go z więzienia, ale to nie zakończyło jego sprawy. Piłkarz będzie oczekiwał na proces na wolności.