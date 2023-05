Burza w Hiszpanii. Legendy starły się na oczach juniorów. "Rozwalę ci łeb" [WIDEO]

Alvaro Arbeloa jest jedną z legend Realu Madryt. I mimo że w 2016 roku przeniósł się do West Hamu United, to po zakończeniu kariery piłkarskiej wrócił do stolicy Hiszpanii, ale w zupełnie innej roli - szkoleniowca. Na początku tego sezonu przejął zespół do lat 19 i odniósł pierwsze sukcesy - wywalczył mistrzostwo w grupie i zdobył młodzieżowy Puchar Hiszpanii. Na tym tegoroczny dorobek nie musi się skończyć. Real pozostaje w walce o Puchar Mistrzów - w niedzielę awansował do półfinału, pokonując Atletico Madryt, prowadzone przez byłego kolegę z reprezentacji, Fernando Torresa. Spotkaniu towarzyszyło wiele emocji, których na wodzy nie potrafili utrzymać obaj trenerzy.

Skandaliczne sceny na meczu Pucharu Mistrzów. Arbeloa starł się z Torresem. Do gry wkroczył sędzia

W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami triumfował 2:0 Real Madryt i był o krok od awansu. Atletico było jednak w stanie odwrócić losy rywalizacji - w rewanżu zdobyło dwie bramki i doprowadziło do remisu oraz dogrywki. W kolejnych 30 minutach zdecydowanie silniejsi okazali się piłkarze Realu, którzy momentalnie zadali dwa ciosy - w 93. minucie do siatki trafił Yusi, z kolei trzy minuty Gonzalo. Szczególnie druga z bramek rozwścieczyła Torresa, który protestował w kierunku sędziów.

Przeciwnika i dobrego kolegę z boiska próbował uspokoić Arbeloa, ale tylko zaostrzył sytuację. W pewnym momencie trener Atletico odepchnął szkoleniowca rywali, a następnie zaczął mu grozić. - Rozwalę ci łeb - miał powiedzieć. Arbeloa nie był dłużny Torresowi w konfrontacji słownej. - Spróbuj, kiedy tylko masz ochotę - odpowiedział trener Realu.

Ostatecznie do akcji wkroczyli członkowie sztabów i rozdzielili kłócących się Hiszpanów. Incydent nie umknął też uwadzę arbitra głównego, który pokazał dwie kartki - czerwoną dla Torresa i żółtą dla Arbeloi. Jak donoszą media, to nie ostudziło zapędów szkoleniowca Atletico. Ten miał wdać się jeszcze w pyskówkę z jednym z kibiców i zachęcać go do konfrontacji. Filmik ze skandalicznym zachowaniem Torresa szybko trafił do mediów społecznościowych.

Arbeloa o krok od kolejnego trofeum z Realem Madryt U-19

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2, co dało awans Realowi. Już w środę drużyna zagra o finał z Las Palmas. Wygrany tego starcia zmierzy się w decydującym spotkaniu z triumfatorem pojedynku Athletic - Real Betis. Zwycięzca rozgrywek zostanie młodzieżowym mistrzem kraju.

Alvaro Arbeloa to wychowanek Realu Madryt. W przeszłości występował też w Deportivo La Coruna oraz Liverpoolu, gdzie grał wspólnie z Torresem. I to właśnie w angielskim klubie sprawił, że zaczęło być o nim głośno. W 2009 roku został ponownie sprowadzony na Santiago Bernabeu, gdzie spędził kolejne siedem lat. Na koniec przygody z piłką przeniósł się do West Hamu.