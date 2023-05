100 do 99. Rywalizacja pomiędzy Barceloną i Realem jest wyrównana. Aż tak

FC Barcelona świętuje zdobycie 27. w historii mistrzostwa Hiszpanii. Stało się to pewne po zwycięstwie 4:2 w ligowym starciu z RCD Espanyolem. Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski, którego w końcu zaczęto chwalić i doceniać jego wkład w odbicie się "Blaugrany" od kryzysowej sytuacji panującej w klubie jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Według hiszpańskich mediów to Robert Lewandowski okazał się kluczem do sukcesu FC Barcelona. Jego trafienia pozwoliły dotrzymać kroku Realowi Madryt w początkowej fazie sezonu, a później go prześcignąć. Dorobek w drugiej części sezonu, po mistrzostwach świata w Katarze, nie był już tak imponujący. Mimo tego sięgnięcie przez Polaka po koronę króla strzelców wydaje się bardzo prawdopodobne.

Było to 99 trofeum Barcelony w historii. Dokładnie tyle samo przed rozpoczęciem sezonu miał Real Madryt, ale do jego gabloty dołączył później jeszcze Puchar Króla. Wciąż jeszcze "Królewscy" mają szansę na dołożenie do triumfów zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Wtedy ich licznik wynosiłby 101 ostatecznych sukcesów po tym sezonie.

"Los Blancos" mają znaczną przewagę w tytułach mistrzowskich w lidze. Pełna sukcesów epoka lat 60-70 zapewniła im w tej materii znaczną przewagę. Wtedy w Hiszpanii rządził Real, a w latach 1961-1980 zdobywał 14-krotnie krajowy laur. Dla porównania "Duma Katalonii" po tytuł sięgnęła wtedy tylko raz (w 1974 roku).

Real i Barcelona to jedne z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich na świecie

Najbardziej sprzyjającym trofeum dla Barcelony jest Puchar Króla. Tylko dzięki niemu kataloński klub nadrabia straty do Realu. Madrycki klub nie jest nawet drugi w klasyfikacji wszech czasów zwycięstw w "Copa del Rey", miejsce to zajmuje Athletic Bilbao. Niemal zupełnie odwrotnie jest z Ligą Mistrzów, w której Real nie ma sobie równych. W stosunku do Barcelony przewaga triumfów w Lidze Mistrzów dla Realu to aż 14 do 5.