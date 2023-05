Były zawodnik Liverpoolu wystąpił na Eurowizji. Stres go zjadł

W sobotni wieczór miliony widzów w całej Europie zasiadło przed telewizorami, by emocjonować się rywalizacją artystów w konkursie piosenki Eurowizji. Jak co roku organizatorzy imprezy przygotowali dla fanów kilka interesujących niespodzianek.

Były piłkarz Liverpoolu przyznawał punkty na Eurowizji

Jedną z nich był udział w show byłego piłkarza Liverpoolu, Ragnara Klavana. Estoński obrońca został wybrany przez przedstawicieli swojego kraju na osobę prezentującą wybory narodowego jury, które przyznało określone punkty dziesięciu reprezentantom z całej Europy.

Dla samego 37-letniego ex-piłkarza będącego obecnie prezydentem klubu Kalev Tallinn była to pierwsza "wizyta" w Liverpoolu od 2018 roku. Wówczas piłkarz został sprzedany za 1,5 miliona euro do włoskiego Cagliari, gdzie spędził trzy lata.

Jeśli chodzi o sam występ Klavana, wyszedł on nieco sztywno. Po byłym piłkarzu widać było duży stres, który odbił się także na barwie jego głosu. W sumie jednak jeden z najlepszych estońskich zawodników w historii nie popełnił żadnej pomyłki i przekazał informacje o głosach krajowego jury zgodnie z procedurą.

"You'll Never Walk Alone" rozbrzmiało na Eurowizji

Nie był to jedyny piłkarski smaczek, który pojawił się podczas sobotniej Eurowizji. W trakcie przerwy między występami artystów a ogłoszeniem wyników, w hali Liverpool Arena rozbrzmiał hymn "The Reds", "You'll Never Walk Alone" w wykonaniu zwycięzcy konkursu z 2019 roku, Duncana Lawrance'a.

Tym razem jednak Gerry & The Pacemakers została użyta w nieco inny sposób. Jej hasło było bowiem symbolem jedności z Ukrainą, która po zeszłorocznym zwycięstwie nie mogła zorganizować imprezy w swoim kraju ze względu na wojnę.

Przyszłoroczna Eurowizja, po zwycięstwie Szwecji, zostanie zorganizowana w jednym ze szwedzkich miast. Będzie to muzyczny symbol, gdyż kolejny konkurs odbędzie się dokładnie 50 lat po zwycięstwie Abby z utworem "Waterloo".