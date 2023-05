Co za wpadka. Gdańskie figury woskowe budzą salwy śmiechu w Anglii. "Są viralem"

Wayne Rooney był jednym z najpopularniejszych angielskich piłkarzy w ostatniej dekadzie. Przez blisko 13 lat bronił barw Manchesteru United, z którym sięgał m.in. po Ligę Mistrzów oraz pięciokrotnie po mistrzostwo kraju. W lipcu 2017 roku zdecydował się powrócić do Evertonu, z którego w 2004 roku odchodził do United. Później przeniósł się jeszcze do DC United, a następnie do Derby Country, w którym był grającym trenerem. W ubiegłym roku powrócił do MLS, ale już nie w roli piłkarza, tylko pełnoprawnego szkoleniowca zespołu z Waszyngtonu.

Biorąc pod uwagę jego sukcesy, nie dziwi fakt, że nadal wzbudza on bardzo duże zainteresowanie na świecie. I podobnie jest w Polsce. Konkretnie chodzi o Muzeum Figur Woskowych w Gdańsku, gdzie stanęła rzeźba przedstawiająca 37-latka. Jej podobizna do byłego piłkarza rozbudziła jednak bardzo dużą dyskusję w mediach.

"Woskowa figura Wayne'a Rooneya z muzeum w Gdańsku wywołała przerażenie wśród fanów piłki nożnej. Postać, która prawdopodobnie przedstawia Rooneya przed przeszczepem włosów, w niewielkim stopniu przypomina legendę Manchesteru United. Fani piłki nożnej mają łzy w oczach zarówno ze śmiechu, jak i z przerażenia. Figura stała się viralem w internecie" - napisał brytyjski tabloid "Daily Star".

To nie wszystko, ponieważ w muzeum znalazła się również figura Roberta Lewandowskiego. Podobnie jak ta, która pojawiła niedawno w Polonia Wax Museum w Krakowie, nie przypomina zupełnie kapitana reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski wraca powoli do optymalnej formy sprzed mistrzostw świata w Katarze. Kapitan reprezentacji Polski strzelił cztery gole w czterech ostatnich meczach. W niedzielę ustrzelił dublet w konfrontacji z Espanyolem (4:2), który wyraźnie przyczynił się do zdobycia trzech punktów, zapewniających FC Barcelonie tytuł mistrza Hiszpanii. 34-latek przewodzi również ligowej klasyfikacji strzelców z dorobkiem 21 goli. Drugi Karim Benzema traci do niego cztery bramki.