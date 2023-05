Dantejskie sceny w pociągu. Bandycki atak na kibica Polonii. "Krew. Nigdy się tak nie bałam" [WIDEO]

W sobotę 13 maja Polonia Warszawa zmierzyła się z Garbarnią Kraków. Polonia wygrała 3:1 i umocniła się na pozycji lidera. Na trzy kolejki przed końcem sezonu stołeczna drużyna ma siedem punktów przewagi nad trzecim miejscem i jest o krok od awansu do pierwszej ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski! Fornal: Cieszymy się ze złotego medalu jednej z mocniejszych lig na świecie

Skandaliczny atak kiboli Legii na kibica Polonii Warszawa

Część z trzystu kibiców Polonii, którzy byli obecni na meczu w Krakowie, postanowiła wrócić pociągiem. Na stacji w Grodzisku Mazowieckim do pociągu mieli wejść kibole Legii Warszawa, którzy następnie zaatakowali fana. Cała sytuacja została nagrana przez jedną z podróżnych, która opisała zdarzenie.

"Grodzisk Mazowiecki. Chwilowo złapałam zasięg. Wpadli wraz z sekundą podjechania pociągu i pobili faceta o kulach, drugiego faceta w przedziale okradli. Teraz się dowiaduje, że jadę z ludźmi z meczu Polonii. Wpadli z Legii(?). Ponoć ich coraz więcej na każdym dworcu. Krew. Nigdy się tak nie bałam".

Do całej sprawy odniosło się w swoich mediach społecznościowych PKP Intercity.

"W nocy w pociągu Łokietek Krk-Waw na stacji Grodzisk Mazowiecki prawdopodobnie doszło do starcia kibiców dwóch klubów piłkarskich. Kierownik pociągu wezwał policję i pogotowie. Sprawę wyjaśnia policja. W wyniku zdarzenia wystąpiło 45min opóźnienie. Przepraszamy za utrudnienia."

Za ten post na spółkę spadła krytyka. Zarzuty dotyczą głównie użycia słowa "starcie", gdy według relacji świadków doszło do napaści. Komentujący zwracają też uwagę, że PKP Intercity nie umie zapewnić bezpieczeństwa swoim pasażerom.

Szef Espanyolu zabrał głos po skandalu. Kaja się przed piłkarskim światem

Polonia Warszawa o krok od awansu do pierwszej ligi. Przypieczętują go z Olimpią Elbląg?

Zdobycie trzech punktów w meczu przeciwko Olimpii Elbląg oznacza, że Polonia zagra w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. Stołeczny klub jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Olimpia przegrywa mecz za meczem - z ostatnich siedmiu spotkań wygrała tylko przeciwko walczącej o utrzymanie Raduni - i prawie na pewno pozbawiła się szans na strefę barażową.

Ocenili Barcelonę za cały sezon. Lewandowski doceniony. Ale dwóch piłkarzy było lepszych

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Gdyby jednak przeciwko Olimpii nie udało się zagwarantować Polonii awansu, to będzie miała do tego jeszcze dwie okazje. Pierwszą w meczu z KS Polkowicami, czyli zespołem walczącym o utrzymanie, a drugą przeciwko rozpędzonemu Motorowi Lublin, który walczy o awans do strefy barażowej.