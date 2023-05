Hiszpanie ocenili Lewandowskiego za ten sezon. Co za słowa. Dobitniej się nie da

"Barca postawiła na niego, a on na Barcę" - rozpoczyna jeden z licznych artykułów kataloński "Sport" i przypomina historię skomplikowanej sagi transferowej. Lewandowski odchodził z Bayernu "w bólach" i nie bez wątpliwości. Barcelona mocno uparła się, by go ściągnąć i finałowe osiągnięcie tego sezon pokazuje, że się nie pomyliła.

Lewandowski był bez wątpienia najważniejszym transferem zeszłego lata. Operacją, która potwierdziła, że pomimo problemów finansowych, Barca wciąż ma siłę przyciągania. Polak był kluczowy w sięgnięciu po 27. tytuł mistrzów Hiszpanii przez Barcelonę.

Według autora artykułu Ivana San Antonio, potwierdziło się, że Lewandowski strzelanie goli ma we krwi. Już po starcie sezonu w zapomnienie odszedł wypominany na początku władzom Barcelony wiek polskiego napastnika. Jego profesjonalizm szybko wyszedł na wierzch, a długie passe z golem w każdym kolejnym spotkaniu tylko to potwierdziły.

Porażający początek. Lewandowski rozpoczął LaLigę od razu potwierdzając, że jego transfer był niekwestionowanym sukcesem, co opierało się na przypieczętowaniu meczów golami. Dzień po dniu.

LaLiga rozpoczęła się dla "Lewego" od bezbramkowego występu, ale później było sześć kolejnych występów z łącznie dziewięcioma golami na koncie. Krótka przerwa i ponownie Polak zaliczył passę trzech meczów z minimum jednym trafieniem. Początek rozgrywek był dla Barcelony kluczowy, a wtedy to Lewandowski był jej najlepszym piłkarzem.

Robert Lewandowski kluczem do sukcesu FC Barcelona

Jego trafienia pozwoliły dotrzymać kroku Realowi Madryt, a później go prześcignąć. Jego dorobek w drugiej części sezonu, po mistrzostwach świata w Katarze, nie był już tak imponujący. Mimo tego sięgnięcie przez Polaka po koronę króla strzelców wydaje się bardzo prawdopodobne.

Zagrozić mu może Karim Benzema, ale nawet jeśli by go wyprzedził, to jedno warto wziąć pod uwagę. Francuz aż sześć goli zawdzięcza rzutom karnym. Lewandowski nie dołożył z "jedenastki" ani jednej bramki, wszystkie zdobył z gry.