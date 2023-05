Niesamowity wyczyn Lewandowskiego. W jednym szeregu z Ronaldo. Historyczny wynik

Po raz kolejny Robert Lewandowski stanął na wysokości zadania. W meczu przeciwko Espanyolowi zdobył dwie bramki i przyczynił się do zabezpieczenia mistrzowskiego tytułu przez Barcelonę. W wyścigu po koronę króla strzelców "Lewy" zrobił duży krok do przodu, choć w ostatnich tygodniach głównie tracił, z uwagi na mocno atakującego Karima Benzemę.

Bramki uzyskane przez Roberta Lewandowskiego zostały dostrzeżone i docenione przez hiszpańskie media. Polakowi zgodnie przyznawano tytuł najlepszego gracza spotkania, a przyznawane mu oceny były bardzo wysokie.

Teraz polski napastnik wszedł do wąskiego klubu strzelców 30. goli w sezonie, a do tego zrobił to w swoim debiutanckim roku w barwach Barcelony. W barwach "Dumy Katalonii" udało się to wcześniej tylko czterem innym piłkarzom. Byli to Ronaldo Nazario (47 gole w 1996-97), Romario (32 w 1993-94), Quini (32 w 1980-81), Hans Krankl (36 w 1978-79).

Lewandowski ma 31 goli w oficjalnych rozgrywkach: 21 w lidze, pięć w Lidze Mistrzów, dwa w pucharze krajowym, dwa w Superpucharze i jeden w Lidze Europy. Biorąc pod uwagę same ligowe trafienia, reprezentant Polski dołączył do czołówki w historii debiutantów w rozgrywkach na najwyższym szczeblu w Hiszpanii.

Więcej od niego w pierwszym sezonie w LaLiga strzelali tylko: Falcao (24 gole w sezonie 2011-12), Cristiano Ronaldo (26 w sezonie 2009-10), Ruud Van Nistelrooy (25 w sezonie 2006-07)), Diego Forlan (25 w sezonie 2004-05) i Julio Baptista (20 w sezonie 2003-04). "Lewy" ma jeszcze przed sobą cztery kolejki, by być może wyprzedzić ich wszystkich.