To dzięki temu Barcelona wygrała ligę. Wielki bohater. Wcale nie Lewandowski

- W niezwykły sposób na tron w lidze hiszpańskiej wróciła FC Barcelona. Wyjątkowość zdobytego przez ekipę Xaviego Hernandeza tytułu polega na ogromnej przewadze w tabeli, ale także okolicznościach. Zrobiła to bez ogromnego talentu Leo Messiego i już nie tylko kładąc nacisk na dominację ofensywną - pisze w szerszym komentarzu do udanego sezonu "Blaugrany" dziennikarz Santi Gimenez z "AS'.

Szczególną jakość dał Barcelonie bramkarz Marc-Andre Ter Stegen, którego autor artykułu przyrównuje do dźwigni finansowych. Golkiper był dźwignią na boisku, wiele razy wyciągając swoich partnerów z opałów. Innymi ważnymi czynnikami wymienianymi przez Gimeneza są: umocnienie się Ronald Araujo jako stopera światowej klasy, pojawienie się Alejandro Balde jako regularnego gracza na boku obrony, oraz mocny początek sezonu w wykonaniu Julesa Kounde.

"Niemiecki bramkarz przejął pochodnie lidera decydującego o meczach od Leo Messiego" - brzmi część artykułu. O wykorzystanej i to za pierwszym razem "piłce meczowej" pisze Eduardo Polo dla "Mundo Deportivo". Barcelona chciała jak najszybciej zostać mistrzem i dokonała tego, w momencie zapewnienia sobie ostatecznego triumfu miała 14 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt.

FC Barcelona - ten sezon nie był dla niej spacerkiem - twierdzi "Mundo Deportivo"

Sezon ten nie był dla Barcelony spacerkiem, o czym przypomina "Mundo Deportivo", przywołując perspektywę po dziewiątej ligowej kolejce. Po porażce na Santiago Bernabeu ekipa z Barcelony była druga w tabeli ze stratą trzech punktów, a posada Xaviego wcale nie była tak pewna. W mediach panowała już dyskusja na temat jego potencjalnych zastępców: Louisie Enrique lub Thomasie Tuchelu.

O zakończonej suszy pisze "Marca", która podkreśla największe atuty Barcelony jako drużyny: regularność i dobre przejście przez trudny dla wszystkich moment sezonu tuż po mundialu. Nie obyło się bez wypominania "Dumie Katalonii" dźwigni finansowych, ale także doceniono znaczną poprawę w grze defensywnej. "Nigdy w swojej historii nie byli tak solidni w obronie" - napisano.