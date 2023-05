Czubek buta przeszkodził Milikowi. A piłka już była w siatce. Punkty dla Juventusu

Juventus czeka na wyrok sądu ws. oskarżeń włoskiej federacji i prokuratury o nieprawidłowości finansowe. Choć udało się odwołać od wcześniejszej kary, to sąd może nałożyć kolejną. Na razie "Stara Dama" gra tak, jakby widma straty punktów w ogóle nie było. W starciu z Cremonese turyńczycy nie musieli się niczym stresować. Udało się pewnie wygrać. A na listę strzelców mógł wpisać się Polak.

Cofnięty gol Milika, ale Juventus triumfuje

Pierwsza połowa stała pod znakiem dominacji Juventusu, ale brakowało klarownych okazji strzeleckich. Stąd niski współczynnik bramek oczekiwanych do przerwy, który w przypadku Juventusu wynosił zaledwie 0,26.

Swój dramat przeżył Paul Pogba, który zszedł z boiska po zaledwie 24 minutach gry. To był pierwszy mecz Francuza w podstawowym składzie w tym sezonie. Ostatnie miesiące były naznaczone kontuzjami - najpierw kolana, potem mięśnia przywodziciela. Niestety, problemy zdrowotne wróciły. Na boisku Pogbę zastąpił Arkadiusz Milik. Wtedy Juventus przeszedł na grę dwoma napastnikami.

Druga połowa była dużo lepsza w wykonaniu "Starej Damy", udało się w końcu zdobyć bramkę. Wynik otworzył w 55. minucie Nicolo Fagioli, który huknął ze skraju pola karnego pod poprzeczkę.

Cremonese praktycznie nie miało żadnych argumentów, żeby się przeciwstawić. W całym meczu oddało tylko trzy strzały, ale jeden stworzył zagrożenie, kiedy Emanuele Valeri uderzył technicznie z dystansu, ale nieznacznie się pomylił.

Juventus chciał strzelić więcej goli, chrapkę na wpisanie się na listę strzelców miał Milik. I nawet udało mu się trafić do siatki w 74. minucie. Urwał się rywalowi i w prostej sytuacji pokonał bramkarza gości. Niestety, Polak był na pozycji spalonej w tej akcji, co wychwycił VAR. To był minimalny spalony i to dosłownie. O nieuznaniu gola zadecydował... czubek buta polskiego napastnika.

Milik miał swój udział w kolejnej sytuacji Juventusu w 77. minucie, kiedy gol już został uznany. To on przy rzucie rożnym zgrał głową na nabiegającego Danilo, który ustalił wynik na 2:0.

Polski napastnik dostał "wędkę", schodząc w 82. minucie. Ale nie wynikała ona ze słabej gry, tylko z ustaleń, że końcówkę zagra Moise Kean. Wcześniej zszedł Dusan Vlahović, a trzeba było zostawić przynajmniej jednego napastnika na boisku.

Juventus wygrał w pełni zasłużenie 2:0 i jest wiceliderem tabeli Serie A z dorobkiem 69 punktów. Do końca sezonu zostały trzy kolejki.

Wojciech Szczęsny przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.