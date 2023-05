Clichy zdradził, że ta fantastyczna bramka nie padłaby, gdyby nie podpowiedź kibica [WIDEO]

Gael Clichy to niezwykle doświadczony piłkarz. Mimo 38 lat na karku wciąż potrafi zachwycić na boisku. Od trzech lat występuje w zespole Servette FC, który jest obecnie wiceliderem ligi szwajcarskiej. W przeszłości Francuz występował m.in. w Arsenalu czy też Manchesterze City. W latach 2008-13 był reprezentantem kraju.

Gael Clichy znów strzela. Piękny gol Francuza w lidze szwajcarskiej

W sobotę były gwiazdor Premier League znów przypomniał o sobie piłkarskiemu środowisku. Obrońca zdobył przepięknego gola w spotkaniu Servette FC z Sionem wygranym przez gospodarzy 5:0. Już w dziewiątej minucie meczu było na tablicy wyników 3:0, a autorem trzeciego gola był właśnie 38-latek.

Clichy wypatrzył bramkarza, który wyszedł z własnej bramki i postanowił oddać strzał z dystansu. Nim się obejrzał piłka wylądowała w siatce i Franuz cieszył się z gola.

Gael Clichy skorzystał z rady. Przed meczem dostał tajemniczą wiadomość

Co ciekawe, Clichy wykorzystał radę... jednego z fanów, który przed początkiem meczu przysłał mu pewną wiadomość za pośrednictwem Instagrama. Była to wskazówka dotycząca... bramkarza Sionu. "Bramkarz drużyny przeciwnej ma tendencję do bycia nieco wyżej na boisku. Jeśli kiedykolwiek będzie szansa, warto ją wykorzystać" - napisał kibic.

O sytuacji w rozmowie z dziennikarzami poinformował sam piłkarz, który nie ukrywał, że był nieco zaskoczony takim przekazem od fana. Mimo to cieszył się, że padł gol, a jego zespół wywalczył trzy punkty. - Otrzymałem wiadomość na Instagramie od fana Servette, który powiedział mi, że bramkarz nigdy nie myśli o swojej pozycji - przekazał zawodnik.

Clichy tym golem przypomniał o sobie kibicom. Wielu z nich nie kryło zdziwienia za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ten zawodnik wciąż gra w piłkę.