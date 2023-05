Skandal w Holandii. Kibice nie pozwolili na rozegranie meczu Groningen - Ajax [WIDEO]

Pierwszy raz sędzia przerwał mecz w siódmej minucie, kiedy fani FC Groningen rzucili na boisko race i bomby dymne. Niektórzy chcieli też wbiec na boisko, ale zatrzymała ich ochrona. Kiedy wydawało się, że sytuacja jest pod kontrolą, piłkarze wznowili rywalizację i grali przez dwie minuty. Wtedy miejscowi chuligani ponownie zachowali się skandalicznie, rzucając jeszcze więcej rac i bomb dymnych. Ze względów bezpieczeństwa sędzia zawiesił spotkanie.

Skandal na meczu Ajaksu, chuligani rzucali bomby dymne

Kibice FC Groningen są sfrustrowani postawą zespołu w tym sezonie. Zespół zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Eredivisie i jest pewny spadku z ligi pierwszy raz w XXI w., a grał w niej nieprzerwanie od 2000 r. Taka sytuacja jest niedopuszczalna dla fanów, trudno im pogodzić się z taką porażką. Groningen wygrało zaledwie cztery mecze ligowe w tym sezonie, ma jedną z najgorszych defensyw w rozgrywkach (ponad 60 goli straconych) i trzecią najgorszą ofensywę (29 strzelonych goli).

Zdaniem fanów władze klubu doprowadziły do katastrofy poprzez kiepskie zarządzanie, złe transfery i wybór nieodpowiedniej kadry trenerskiej. W pierwszej części sezonu Niemiec Frank Wormuth wykręcał średnią jednego punktu na mecz. Od grudnia trenerem jest Dennid van der Ree, ale za jego kadencji jest jeszcze gorzej - średnia punktów na mecz wynosi zaledwie 0,33.

Swój wyraz wściekłości kibice dali już na starcie niedzielnego meczu z Ajaksem Amsterdam. Na trybunach wywiesili kilka banerów, flag i transparentów z wulgarnymi hasłami, które uderzały w zarząd. Kilka minut później rzucili na boisko race, świece i bomby dymne. Nad częścią murawy unosił się bardzo gęsty, czarny dym, który ograniczał widoczność praktycznie do zera. Przez zadymioną część boiska próbował się przedrzeć jeden z zamaskowanych pseudokibiców.

Wtedy pierwszy raz przerwano spotkanie. Chuligana wyprowadzono z terenu obiektu, bomby dymne usunięto z boiska, choć zostały po nich czarne ślady na murawie.

Ledwo udało się wznowić spotkanie i znów były problemy przez skandaliczne zachowanie kiboli, którzy ponownie rzucili bomby dymne, zakłócając porządek i bezpieczeństwo na stadionie. Arbiter nie miał wyjścia, trzeba było zawiesić spotkanie w dziewiątej minucie przy stanie 0:0. Piłkarze udali się do szatni.

Pod uwagę są dwa rozwiązania sprawy wyniku meczu. Pierwszy to walkower dla Ajaksu, który pozwoliły im jeszcze wierzyć w to, że uda się uzyskać prawo gry w Lidze Mistrzów (mistrz trafia do fazy grupowej, wicemistrz do kwalifikacji - przyp. red.). Drugi to powtórka spotkania bez udziału kibiców w najbliższym tygodniu. Zdaniem holenderskiego oddziału ESPN władze ligi i holenderskiej federacji piłkarskiej bardziej mają się skłaniać ku powtórzeniu meczu. Klub z Amsterdamu nie chce komentować zdarzenia. Jakiekolwiek decyzje będą podjęte po przesłaniu protokołu meczowego do związku.

W tabeli Eredivisie Ajax jest na trzecim miejscu z dorobkiem 63 punktów. Do drugiego PSV Eindhoven traci pięć punktów, ale PSV zagra jeszcze wieczorem z Fortuną Sittard. Po tym weekendzie pozostaną dwie kolejki do końca sezonu.