Lech pokazał klasę. Tym razem szpaler dla mistrza bez kontrowersji. Wcześniej różnie bywało

W poprzednim sezonie dostał go zarówno mistrz włocławskiej A-klasy GKS Start Stawki jak i mistrz Polski Lech Poznań. Zobaczyć go można nie tylko na małych i wielkich stadionach, ale też na treningach. Po tym jak Robert Lewandowski strzelił 41. goli w sezonie Bundesligi i pobił niemal półwieczny rekord należący do Gerda Muellera, szpalerem na pierwszym treningu reprezentacji powitali go koledzy. Kibice długo zastanawiali się, czy szpaler zobaczymy też w Częstochowie w tę niedzielę. Tak się złożyło, że nowo upieczony mistrz Polski swój mecz zagra z tym dotychczasowym.

"Bez ciśnienia" i "Pokażemy klasę"

Rok temu w następnej kolejce po zdobyciu mistrzostwa Polski szpaler dla Lecha zrobili zawodnicy Zagłębia Lubin, którzy akurat przyjechali na mecz do Poznania.

"W Kolejorzu nikt nie miał ciśnienia, aby przeciwnik zrobił szpaler dla nowych mistrzów Polski. Zespół Zagłębia sam z siebie postanowił odpowiednio ustawić się i brawami nagrodzić wychodzących na murawę lechitów" - opisywał tamte wydarzenia serwis KKSLech.com. Zwyczaj szpaleru obecnie nie jest bowiem wpisany w konwencje czy protokoły. To spontaniczna decyzja każdej drużyny. Miły gest, ale też symbol badania nastrojów, a czasem próba chowania własnej dumy do kieszeni. Tym bardziej jeśli między dwoma zespołami dochodziło do nieporozumień.

Wydawało się, że na linii Poznań - Częstochowa takie niesnaski były. Choćby w czasie zeszłorocznego finału Pucharu Polski, gdy na Stadion Narodowy weszli kibice Rakowa, a Lecha nie. Fani "Kolejorza" protestowali przeciw zakazowi wniesienia na obiekt oprawy, którą przygotowali. W tym proteście zostali jednak sami. Podczas samego meczu było gorąco przy linii bocznej boiska, gdzie między dwoma sztabami dochodziło do prowokacji i zaczepek.

Kibice Lecha, na nawet jego prezes na mistrzowskiej fecie mieli też obrażać częstochowian, choć Piotr Rutkowski akurat się z tego wytłumaczył.

W tym sezonie relacje między obiema drużynami były już raczej poprawne. Lech może tylko czuć spory dyskomfort, bo od 8 meczów, czyli lutego 2020 roku nie potrafił z Rakowem wygrać. Ale do tej pory to Raków, ręką właściciela Michała Świerczewskiego gratulował "Kolejorzowi" znakomitego sezonu w pucharach.

Dyskusje, czy na kameralnym stadionie w Częstochowie, w pierwszym meczu po zdobyciu mistrzostwa Rakowa, Lech ustawi dla niego szpaler, rozwiał na konferencji prasowej trener ustępującego mistrza.

- Jesteśmy dużym klubem i drużyną. Pokażemy klasę bez względu na emocje - oznajmił. Jak powiedział tak się stało. Szpaler przed meczem był.

Szpaler z przymusu i ci, którzy go nie chcieli

Te emocje, a często też własna duma, lub wyjątkowe animozje w stosunku do rywala, wiele razy nie pozwalały komuś docenić sukcesu przeciwnika. Nie szukając daleko, w Ekstraklasie w 2014 roku po zdobyciu tytułu przez Legię szpaleru na kolejnych meczach sezonu nie zrobili jej tylko piłkarze... Lecha. Tym bardziej było o tym głośno, że trzy lata wcześniej nakaz szpaleru dla mistrza wprowadziła Ekstraklasa. Dość niespodziewanie zadekretowała tradycję, czy też grzecznościowy gest i wpisała w swój regulamin. Brzmiało to tak:

"W sytuacji, gdy przed zakończeniem rozgrywek zespół uczestniczący w zawodach zapewnił już sobie tytuł mistrza Polski, zespół przeciwny przed rozpoczęciem procedury ustawiania zespołów wychodzi na boisko pierwszy i ustawia się w szpaler, witając zespół mistrza Polski. Procedurę tę stosuje się podczas każdego z kolejnych zawodów aż do zakończenia rozgrywek".

Taki punkt tkwił w przepisach przez dwa sezony. Był jednak z ironią komentowany przez kibiców i piłkarzy, a sama spółka piłkarska też doszła do wniosku, że była nadgorliwa. Lech w 2014 roku brakiem szpaleru przepisów nie złamał. Nie chciał być zbyt miły dla nielubianego oponenta, to nie był. Warto jednak zaznaczyć, że mimo animozji między Legią a Wisłą, ekipa z Krakowa zrobiła szpaler dla drużyny ze stolicy, gdy przyjechała na Łazienkowską.

Za granicą też ze szpalerami bywa różnie. Najtrudniej jest, gdy wypada publicznie bić brawo najgorszemu rywalowi. Dwa sezony temu Celtic Glasgow nie zrobił szpaleru dla Glasgow Rangers. Ówczesny trener "Celtów" przypomniał, że wcześniej dla jego podopiecznych nie wykonano tego gestu na stadionie Ibrox Park.

Podobna wymiana argumentów odbyła się w 2018 roku między Barceloną i Realem Madryt. Duma Katalonii nie zrobiła szpaleru dla Realu, po zdobyciu przez niego klubowego mistrzostwa świata. Tłumaczyła, że nie robi szpalerów w rozgrywkach, w których nie gra. Real uznał, że pod koniec ligi sam nie będzie nadgorliwy i nie zrobił szpaleru dla rywali. Takich sytuacji można przytaczać wiele niemal z każdej ligi i każdego kraju. I nie ma co ganić klubów, które nie chcą szpaleru robić, bo to od początku był zwyczaj spontaniczny, a nawet taki, który miał wyrażać sympatię dla rywala.

Hiszpańska tradycja

Pierwszy szpaler odnotowano w mediach w 1970, przed meczem Atletico Madryt z Athletikiem Bilbao. Ten pierwszy klub zdobył wtedy mistrzostwo Hiszpanii i potem grał z rywalem w Pucharze Króla. Z rywalem, z którym był zaprzyjaźniony. Atletico było założone jako filia Athletiku, obie drużyny ze sobą współpracowały. Na boisku jedna drużyna oddała więc szacunek i publicznie pogratulowała drugiej. Nie wiadomo dokładnie który z piłkarzy był inicjatorem zrobienia korytarza dla rywali, który potem nazwano szpalerem, ale gest się spodobał. Skopiowało go już w kolejnym sezonie. Konkretnie zrobili to piłkarze Mallorki dla graczy Valencii. W kolejnych dekadach szpaler popularyzował się poza granicami Półwyspu Iberyjskiego. Dla wielu drużyn i piłkarzy do dziś jest miłym wydarzeniem.