Pogrom w wykonaniu Bayernu. Rozbili klub Polaka 6:0 i umocnili się na pozycji lidera

Bayern Monachium i Borussia Dortmund mają przed sobą emocjonującą końcówkę sezonu Bundesligi. Oba kluby do ostatniej kolejki będą biły się o mistrzostwo Niemiec. W sobotę w bardziej komfortowej postawili się Bawarczycy. Nie dali żadnych szans na Allianz Arenie ekipie Schalke 04, w którego składzie gra Marcin Kamiński i wygrali aż 6:0. Było to ich trzecie zwycięstwo z rzędu.

Kanonada Bayernu Monachium. Schalke rozbite 6:0. Co na to Borussia Dortmund?

Obrona Schalke, w której od pierwszej do ostatniej minuty grał Kamiński, miała w tym meczu sporo problemów. Po nieco ponad dwudziestu minutach Bayern wyszedł na prowadzenie. Thomas Mueller dostał podanie na szesnasty metr od Leroya Sane i precyzyjnym strzałem po ziemi w lewy róg pokonał Alexandra Schwolowa. Chwilę później Cedric Brunner uderzył w polu karnym Jamala Musialę i sędzia podyktował jedenastkę. Spokojnie wykorzystał ją Joshua Kimmich. Przed przerwą gospodarze mogli prowadzić nawet 3:0, ale w końcówce strzał główką Serge'a Gnabry'ego wybronił Schwolow.

Po zmianie stron gracze z Monachium jeszcze podkręcili tempo. Już po pięciu minutach Gnabry dopiął swego i wykorzystał sprytne zagranie Joao Cancelo. W 65. minucie trafił do siatki jeszcze raz po gigantycznym błędzie Yoshidy. Japończyk zbyt lekko podawał do własnego bramkarza, z czego Niemiec natychmiast zrobił użytek. Przejął futbolówkę, sprytnym zwodem położył golkipera i z dziecinną łatwością trafił do siatki.

Jakby tego było mało, w końcówce Bayern dwa razy pieczętował swoje okazałe zwycięstwo. 10 minut przed końcem podstawowego czasu gry gola na 5:0 strzelił rezerwowy Mathys Tel, ale w doliczonym czasie gry Schalke dobił jeszcze Noussair Mazraoui.

Dzięki zwycięstwu Bayern ma teraz 68 punktów w tabeli, a więc o cztery więcej od goniącej go Borussii Dortmund. Piłkarze z Zagłębia Ruhry będą mogli jeszcze w sobotę zmniejszyć stratę do jednego punktu. Warunkiem będzie pokonanie Borussii Moenchengladbach. Ich mecz rozpocznie się o 18:30.