Koniec mistrzostw, do widzenia. Glik i dwóch innych Polaków spadło do Serie C

Włoskie Benevento oraz SPAL oficjalnie spadły do Serie C. To oznacza, że trzech Polaków - Kamil Glik, Krzysztof Kubica oraz Patryk Peda - pożegnali się z drugim poziomem rozgrywkowym. Benevento nie pomogło nawet przełamanie niekorzystnej passy meczów bez zwycięstwa.

