Konkretna rada dla Piątka. Dziennikarz nie owijał w bawełnę. "Musi to zrobić"

Krzysztof Piątek wciąż szuka formy, którą prezentował w sezonie 2018/2019 w barwach Genoi i Milanu. Niestety, nie znalazł jej w Salernitanie. Strzelił tylko cztery gole w 29 meczach. Salernitana nie zdecyduje się na wykupienie napastnika. Polakowi nie jest na rękę powrót do Niemiec, gdzie najprawdopodobniej występowałby w 2. Bundeslidze z Herthą Berlin. Włoski dziennikarz w rozmowie z TVP Sport ma radę dla reprezentanta Polski.

Piątek ważny w Salernitanie, ale nie ma samych dobrych opinii

Krzysztof Piątek nie ma do końca pewnego miejsca w pierwszym składzie Salernitany. Na 29 meczów grał w podstawie 19 razy. Mimo niewielkiej skuteczności Polak może cieszyć się uznaniem ze strony trenera Paulo Sousy.

- W drużynie Paulo Sousy ma ważne miejsce, choć nie strzelał dużo goli. Jego zadaniem jest branie na siebie obrońców rywali w akcjach ofensywnych, dzięki czemu umożliwiał kolegom stwarzanie sytuacji bramkowych - ocenił w rozmowie z TVP Sport Francesco Di Pasquale, dziennikarz telewizji Sportitalia.

Jednocześnie Piątek nie ma tak dobrej opinii u kibiców ekipy z Kampanii, głównie przez słabą skuteczność. Ale Polak ma problem z regularnym strzelaniem bramek przez taktykę Salernitany.

- Widać, że to piłkarz, który dobrze czuje się w strategii, gdzie drużyna pracuje na jego liczby. W systemie Salernitany czasami się go jednak unika w drodze do bramki. Oczywiście, kibice oczekiwali od niego większej liczby goli. Dostrzegam jednak, że z pewnością doceniają jego zaangażowanie i starania na boisku - stwierdził dziennikarz.

Piątek musi zmienić klub

W umowie wypożyczenia Piątka do Salernitany jest klauzula wykupu za dziesięć milionów euro. Gdyby zespół z Salerno zdecydował się na transfer definitywny, byłby to najdroższy zakup w historii klubu. Ale na to się nie zanosi. Piątek będzie chciał znaleźć latem inny klub, by na dobre rozstać się z Herthą Berlin, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Bundesligi. Di Pasquale ma radę dla Piątka, jaki kierunek powinien obrać na dalszym etapie swojej kariery.

- Dla swojego dobra, powinien znaleźć klub, w którym będzie grał jako jedyny napastnik i kluczowy piłkarz ofensywy. Uważam że w takiej drużynie Piątek byłby w stanie rozegrać dobry sezon - przekonywał Włoch.

Transfermarkt wycenia Krzysztofa Piątka na 8,5 mln euro.