Marciniak poprowadził szalony finał. Filmowy scenariusz i masa pracy sędziego [WIDEO]

Szymona Marciniaka spotkał niemały zaszczyt poprowadzenia finału Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej, w którym zmierzyły się Al-Hilah i Al-Wehda FC. A to wszystko w ogniu doniesień nt. tego, że polski arbiter jest rozpatrywany, jako rozjemca rewanżowego meczu półfinału Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Manchesterem City, chociaż jeszcze wcześniej pojawiały się spekulacje, że może poprowadzić nawet finał tych rozgrywek.

Szymon Marciniak miał co robić. Emocjonujące 120. minut w finale Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej

W Arabii Saudyjskiej Marciniakowi trafił się naprawdę emocjonujący i szalony mecz. Od początku na King Abdullah Sports City kibice mogli oglądać dynamiczne spotkanie. Początek należał zdecydowanie do drużyny Al-Wehda, która co raz próbowała zaskoczyć bramkarza rywali uderzeniami z dystansu czy po indywidualnych akcjach poszczególnych zawodników. Pozytywny skutek tych prób przyszedł w 35. minucie gdy Karim Yoda uderzył zza pola karnego po krótkim słupku, czym całkowicie zaskoczył zdezorientowanego Abdullaha Al Muaioufa. To podrażniło Al-Hilal, które jeszcze przed przerwą trafiło w słupek, ale do końca pierwszej części gry nie potrafiło wyrównać stanu rywalizacji.

W drugiej części gry wydawało się, że w 74. minucie Al-Hilal doprowadziło do wyrównania po rzucie rożnym. Wtedy jednak jeden z asystentów uznał, że piłka wyszła za linią końcową w momencie dośrodkowywania i Szymon Marciniak nie uznał gola. Chwilę później jeden z zawodników Al-Wehda miał doskonałą sytuacją, żeby wbić piłkę niemalże do pustej bramki, ale uderzył niecelnie, czym podtrzymał nadzieje Al-Hilal na odwrócenie losów rywalizacji.

Od tego momentu trwał prawdziwy napór przegrywającej drużyny. Szymon Marciniak doliczył 11 minut i wreszcie, w 99. minucie Al-Hilal przeprowadziło fantastyczną akcję, po której do bramki trafił Ali Al Boleahi. Wynik 1:1 utrzymał się już do końcowego gwizdka.

Niewykorzystany karny w dogrywce i szalona seria jedenastek rozstrzygnęła finał

Potrzebna więc była dogrywka. W 96. minucie Al-Hilal otrzymało rzut karny, ale nie wykorzystał go Musab Al Juwayr, który uderzył obok słupka. Ostatecznie nikt nie trafił w dodatkowych 30 minutach i na kibiców czekała seria rzutów karnych.

A ta była absolutnie szalona. Dość powiedzieć, że pierwszych sześć jedenastek, to zaledwie dwie wykorzystane przez jednego zawodnika z każdej z drużyn. Od tamtego momentu jednak nikt już się nie mylił, aż przyszła dziewiąta seria. Wtedy bramkarz Abdullah Al Muaiouf obronił strzał rywala, a po chwili sam podszedł do piłki i pewnie wykonał rzut karny. Tym samym zapewnił Al-Hilal zwycięstwo w finale Pucharu Króla Arabii Saudyjskiej.

Finał Pucharu Arabii Saudyjskiej: