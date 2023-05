Były piłkarz Liverpoolu pojawi się na finale Eurowizji. Wyjątkowa rola

Poznaliśmy 26. finalistów tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym gronie znalazła się Polska, reprezentowana przez Blankę Stajkow z piosenką "Solo". Tegoroczny finał odbędzie się w sobotę 13 maja na M&S Bank Arena w Liverpoolu. Zgodnie z kolejnością startową finał rozpocznie Austria, a zakończy Wielka Brytania, czyli gospodarz finału Eurowizji. Polska wykona utwór jako czwarty kraj w kolejności. Okazuje się, że w trakcie tego wydarzenia będziemy mieli także piłkarski wątek.

Były piłkarz Liverpoolu weźmie udział w Eurowizji. Specjalna rola

Estonia postanowiła wykorzystać fakt, że finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbywa się w Liverpoolu. W związku z tym zaangażowano byłego piłkarza klubu z Anfield, a konkretniej Ragnara Klavana, który grał dla Liverpoolu w latach 2016-2018. To właśnie doświadczony defensor będzie rzecznikiem Estonii i przekaże, jak punkty przydzieliło tamtejsze jury. W zeszłym roku Estonia podzieliła punkty między Szwecję, Włochy, Australię, Portugalię, Grecję, Finlandię, Wielką Brytanię, Azerbejdżan, Holandię oraz Litwę.

To nie będzie pierwszy przypadek, gdy Ragnar Klavan uczestniczy w niepiłkarskim wydarzeniu. W zeszłym roku wziął udział w tamtejszej wersji "Tańca z gwiazdami", gdzie dotarł do finału. A gdzie teraz gra Klavan? Postanowił wrócić do ojczyzny, natomiast z początkiem 2023 roku rozstał się z rodzimym Paide Linnameeskond. Mimo to wciąż nie zakończył kariery. Dodatkowo zagrał aż 129 meczów dla reprezentacji Estonii, dla której strzelił trzy gole.

Ragnar Klavan zaczynał seniorską karierę w estońskim FC Elva. Poza występami w barwach Liverpoolu grał dla JK Viljandi, FC Flora, Valerengi, Heraclesu Almelo, AZ Alkmaar, Augsburga oraz Cagliari Calcio. Estończyk w Liverpoolu zagrał łącznie 52 mecze, w których strzelił dwa gole.