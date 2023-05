Strzelał Realowi i Barcelonie, a potem przepadł. Teraz supertalent wraca do ojczyzny

Latem 2007 roku o niespełna 18 lat Alexandre Pato walczyły największe kluby Europy, lecz ten wybrał AC Milan, który wykupił go z brazylijskiego Internacional za 24 miliony euro. Wydawało się, że Rossonerich zrobili świetny interes, a Pato ma potencjał, aby w przyszłości zdobyć Złotą piłkę. Brazylijczyk nie miał jeszcze 21 lat, a w Serie A miał na koncie 50 bramek w 102 występach. Zaznaczał swoją obecność również w Lidze Mistrzów, strzelając dwa gole Realowi Madryt, ale najbardziej pamiętna była bramka zdobyta z Barceloną. W pierwszej akcji meczu.

Brazylijski wielki talent wraca do futbolu. Chce dawać przykład młodym

"Największy brazylijski talent od czasów Kaki" - jak nazywali go w jego ojczyźnie - szybko został sprowadzony na ziemię. Przez liczne kontuzje w ostatnie półtora roku w Milanie zagrał raptem 700 minut. Nie wykluczone jednak, że plaga urazów mogła być efektem rozrywkowego życia Brazylijczyka. Po latach spędzonych w ojczyźnie, gdzie wiodło mu się przyzwoicie, po odbiciu się od Europy, trafił do Chin, a następnie ponownie do Sao Paulo skąd odszedł do Orlando City w MLS.

- W Chinach byłem bardzo samotny, więc postanowiłem cieszyć się wolnością. Pojechałem na imprezę do Los Angeles. Chciałem mieć najlepszy hotel, najlepszy samochód i najlepsze imprezy. Skończyłem w miejscu, gdzie tuż obok mnie dziewczyna wciągała kokę. Nagle pomyślałem: "Co ja tu robię?". Ale to mi pomogło przejrzeć na oczy - tłumaczył Pato, którego w swoim tekście na Sport.pl cytował Antoni Partum.

33-letni już brazylijski napastnik od stycznia tego roku pozostaje bez klubu po tym jak ponownie zerwał więzadła krzyżowe i rozstał się z Orlando. W Sao Paulo przechodzi rehabilitacje i według brazylijskiego portalu "UOL Esporte" Alexandre Pato ma otrzymać od klubu propozycję krótkoterminowej umowy. Ma ona obowiązywać do końca 2023 roku, a zawodnik zarabiałby 10 tysięcy dolarów tygodniowo.

"UOL Esporte" dodaje, że 27-krotny reprezentant Brazylii jest bardzo podekscytowany swoim potencjalnym powrotem. Już wcześniej zaczął dawać dobry przykład młodym zawodnikom, aby uczyli się na jego błędach z początku kariery.