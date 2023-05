Marciniak poprowadzi hitowy mecz. Jest potwierdzenie. Spotkał go ogromny zaszczyt

Szymon Marciniak już przed mundialem w Katarze był cenionym na świecie arbitrem, ale po kapitalnym finale zyskał więcej rozgłosu. Nie tak dawno przekazaliśmy, że 42-latek najpewniej posędziuje półfinałowe starcie tegorocznej Ligi Mistrzów Manchester City - Real Madryt. Polak jest rozchwytywany i poza meczami ekstraklasy oraz europejskich pucharów, gości również na najważniejszych starciach m.in. na Cyprze i w Egipcie. Teraz czeka go kolejny wyjazd. Tym razem do Azji, a konkretniej do Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo

Szymon Marciniak znów w rozjazdach. Posędziuje hit w Arabii Saudyjskiej. Znowu

W tym sezonie Marciniak był już głównym rozjemcą w meczach pomiędzy Al-Shabab i Al-Ittihad Club (1:1) w lidze saudyjskiej oraz w starciu Al-Fayha z Al-Hilah (1:0) w Saudi Super Cup. Najwyraźniej Saudyjczycy byli zadowoleni z jego pracy, ponieważ pochodzący z Płocka arbiter znów poprowadzi u nich niezwykle ważny mecz.

Co z Gualem w meczu z Legią? Trener ucina spekulacje

Marciniak został wytypowany do roli sędziego głównego w finałowym meczu Puchar Króla Arabii Saudyjskiej, w którym zmierzą się Al-Hilal i Al-Wehda FC. Informację przekazano na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Al Hilal zapewniło sobie awans do najważniejszego spotkania Pucharu Króla po pokonaniu w półfinale lidera saudyjskiej pierwszej ligi Al Ittihad (1:0). Al Wehda sensacyjnie wyeliminowała w półfinale natomiast zespół Cristiano Ronaldo Al Nassr. Jedynego gola w tym meczu strzelił Jean-David Beauguel.

Finałowe starcie odbędzie się w piątek 12 maja o godzinie 20:00 czasu polskiego na stadionie King Abdullah Sports City.