Bolesny cios. Bendtner przegrał w sądzie i stracił luksusowe auto. Wszystko przepadło

To definitywne zakończenie sprawy, która ciągnęła się od października 2021 r. To wtedy sąd w Kopenhadze nakazał konfiskatę Porsche Taycan Turbo S należącego do Nicklasa Bendtnera za wykroczenia drogowe. Auto warte jest ponad 320 tys. euro.

Były reprezentant Danii został ukarany za przekroczenie prędkości oraz jazdę bez ważnego prawa jazdy. Bendtner twierdził, że oskarżanie go o jazdę bez ważnego dokumentu było bezpodstawne. Piłkarz legitymował się prawem jazdy ważnym na Wyspach Brytyjskich.

Innego zdania był sąd. Ten stwierdził, że dokument był nieważny, a zawodnik powinien udać się na ponowny kurs po tym, jak stracił duńskie prawo jazdy w 2013 r. Wtedy Bendtner został ukarany również grzywną za jazdę pod wpływem alkoholu.

Bendtner stracił luksusowy samochód

Adwokatka Duńczyka - Anja Velbaek Mouridsen - stwierdziła, że kara orzeczona przez sąd była nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do charakteru wykroczenia mężczyzny. Zwłaszcza że były piłkarz m.in. Arsenalu ponownie zdał egzamin na duńskie prawo jazdy.

Potwierdziły to duńskie media. Te podkreśliły, że w poprzednim tygodniu Bendtner zgłosił się na przesłuchanie, przyjeżdżając na nie "skromnym Volvo". Sąd jednak pozostał nieugięty i Duńczyk musiał rozstać się z luksusowym autem.

Problemy z prawem to nie pierwszyzna dla Bendtnera. W 2018 r. Duńczyk został skazany za napaść na taksówkarza. Wtedy zawodnik został skazany na 50 dni więzienia, które zamieniono mu na areszt domowy.

Bendtner to 81-krotny reprezentant Danii, dla której strzelił 30 goli. W przeszłości grał nie tylko w Arsenalu, ale też m.in. Juventusie, Wolfsburgu, Nottingham Forest, Rosenborgu oraz FC Kopenhaga.