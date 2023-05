Nikt im tego nie zabroni. Saudyjczycy chcą mistrza świata. Potroją mu zarobki

Jak donoszą zagraniczne media, pewien klub z Arabii Saudyjskiej chciałby sprowadzić do siebie Hugo Llorisa. Aby zachęcić Francuza do przenosin na Bliski Wschód, zaoferowano mu bajeczną pensję. Miałby dostawać trzykrotnie większą tygodniówkę, niż w Tottenhamie. To oznaczałoby, że po transferze bramkarz zamiast obecnych 115 tysięcy euro otrzymywałby 300 000 euro na tydzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Specjalny występ dla Lewandowskich! Bawili się i śpiewali pod sceną

Kolejna gwiazda przejdzie do Arabii? Saudyjczycy budują potęgę

Lloris w barwach angielskiej drużyny występuje od 2012 roku, gdy przeszedł tam z Olympique'u Lyon. Dla Tottenhamu rozegrał łącznie 447 spotkań. Niedawno jednak media informowały, że na celowniku londyńczyków znajduje się inna gwiazda mundialu, Emiliano Martinez. Argentyńczyk miałby zastąpić 36-letniego już Llorisa, któremu coraz bardziej dokuczają kontuzje.

W Barcelonie postawili pomnik Polakowi. Już jest legendą. Lewandowski musi poczekać

Skupowanie wielkich gwiazd przez Saudyjczyków zapoczątkował na dobre transfer Cristiano Ronaldo, który na początku bieżącego roku przeszedł do Al-Nassr FC. Saudyjski klub ma płacić Portugalczykowi aż 200 milionów dolarów za rok gry. 38-letni gwiazdor w obecnym sezonie ligi arabskiej dla drużyny z Rijadu w 13 meczach strzelił aż 12 goli i zanotował dwie asysty.

Ronaldo dostał zegarek, od którego nie oderwie oczu. Naprawdę. Cena zwala z nóg

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

To jednak nie koniec wielkich nazwisk, które mogą zawitać do Arabii Saudyjskiej. Leo Messi najprawdopodobniej odejdzie latem z Paris Saint Germain i sporot mówi się o gigantycznej propozycji dla Argentyńczyka właśnie z tego kraju. Mimo że tematem numer jeden w kontekście kierunku transferu mistrza świata wciąż jest powrót do FC Barcelony, mówi się też, że klub Al-Hilal kusi go pensją w wysokości ponad 360 milionów euro rocznie.