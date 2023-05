Kucharski kontra przyjaciel Lewandowskiego. Cios za cios

Konflikt Cezarego Kucharskiego ze środowiskiem Roberta Lewandowskiego nie jest niczym nowym. Ostatnio agent piłkarski udzielił szeroko komentowanego wywiadu "Przeglądowi Sportowemu". Teraz do tej rozmowy odniósł się Tomasz Zawiślak, który w Radiu Zet stanął w obronie Anny Lewandowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Julita Piasecka MVP finału TAURON Ligi. "Wygrałyśmy jako drużyna". ŁKS Commercecon Łódź o krok od mistrzostwa

Cezary Kucharski kontruje przyjaciela Lewandowskiego. "Wiem, co to jest za deal"

Tomasz Zawiślak w rozmowie z "Radiem Zet" zaapelował o zachowanie granic i umiaru. Według przyjaciela i współpracownika Roberta Lewandowskiego Anna Lewandowska jest publicznie odzierana z godności przez Cezarego Kucharskiego. Na te słowa zareagował Kucharski, który opublikował post na swoim Twitterze.

"Dalej słyszę od Zawiślaka, że Anna Lewandowska nie zasługuje aby ją odzierać z godności... przecież ja jej nie zapraszałem do prokuratora D. Hieropolitańskiego aby kłamała i zmyślała na mój temat! Ktoś ją w to wciągnął - nie ja... pewnie sam Zawiślak wspólnie z Siemiątkowskim sugerowali jej aby mówiła o utracie laktacji i szczękościsku. Teraz trzeba ponieść odpowiedzialność. Jak mojej żonie i dzieciom policja o 6.30 rano zabierała laptopy, nie mogły się uczyć w covidzie to nie płakałem nad losem bo wiem co to jest za deal z pisowską prokuraturą." - napisał agent piłkarski.

Oto następca Josue w Legii? Klub chce ściągnąć piłkarza z Turcji

Sprawa Kucharski - Lewandowski. O co chodzi?

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia toczy się proces, w którym były menedżer Roberta Lewandowskiego jest oskarżony o szantaż i próbę wyłudzenia 20 milionów euro. W lutym sąd przychylił się do wniosku adwokatów Lewandowskiego, żeby większość rozpraw nie była jawna. Publiczne ma być jedynie odsłuchanie taśm z rozmowami pomiędzy kapitanem polskiej kadry a agentem - te są dowodem w sprawie o szantaż. Obecnie trwa ponowna analiza autentyczności tych nagrań, o którą wnieśli obrońcy Kucharskiego. Ta może potrwać aż do czerwca, co oznacza, że kolejna rozprawa odbędzie się dopiero latem.

Kolega Macieja Rybusa nie wie, co to wstyd. "Pokochał" Rosję

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Robert Lewandowski obecnie gra w FC Barcelonie. W trwającym sezonie Polak zagrał w 41 meczach, w których strzelił 29 goli i zanotował siedem asyst. Kapitan reprezentacji Polski jest faworytem do zdobycia korony króla strzelców, w La Lidze ma 19 bramek. Jego największym konkurentem w walce o ten tytuł jest Karim Benzema, który strzelił 17 goli.