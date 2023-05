Kolega Macieja Rybusa nie wie, co to wstyd. "Pokochał" Rosję

Keita Balde w letnim okienku transferowym wybrał zupełnie nietypowy kierunek. Kiedy większość zagranicznych piłkarzy opuszczała Rosję, której wojsko od lutego najeżdżało Ukrainę, on postanowił postąpić odwrotnie. Włoskie Cagliari zamienił na Spartaka Moskwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Senegalski piłkarz ociepla wizerunek Rosjan. "Jak rodzina"

W ten sposób stał się klubowym kolegą Macieja Rybusa. W przypadku Polaka sytuacja była nieco inna. Doświadczony lewy obrońca w Rosji mieszkał wtedy od 10 lat (z roczną przerwą na występy we francuskim Lyonie). Rybus mimo nacisków i gróźb dotyczących wykluczenia z kadry, postanowił w tym kraju pozostać. Zamienił jedynie Lokomotiw Moskwa na Spartaka.

Zaskakujące metody City. Tak chcieli przekonać Bellinghama

Czy po roku Keita Balde żałuje swojej decyzji? Okazuje się, że nie. Tak przynajmniej zapewnia jego agent Federico Pastorello. Włoch udzielił wywiadu w rosyjskim serwisie Sport24.ru, w którym wypowiedział się w imieniu senegalskiego napastnika. - Balde bardzo kocha atmosferę w Spartaku. Tutaj czuje niesamowitą jedność i wsparcie w każdych okolicznościach. Członkowie zespołu są dla niego jak rodzina - stwierdził.

Wielka szansa dla Kiwiora. Teraz wskoczy do składu Arsenalu?

Kolega Rybusa zachwycony Rosją. "Upodobał sobie lokalną kuchnię"

Piłkarz podobno zachwycony jest nie tylko moskiewskim klubem, ale i całą Rosją. - Keita ogólnie podziwia rosyjską kulturę i ludzi w tym kraju. Szczególnie upodobał sobie lokalną kuchnię. Czuje się bardzo szczęśliwy w Rosji - przekonywał Pastorello.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W tym sezonie 28-letni piłkarz rozegrał dla Spartaka 12 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Gorsze statystyki notuje Rybus. W meczach ligowych wystąpił tylko osiem razy, ale były to przede wszystkim wejścia z ławki. Przełożyło się to więc na zaledwie 241 minut. Do tego dołożył gola i asystę. Z ich pomocą ekipa ze stolicy zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Liderem rosyjskiej Premjer Ligi jest Zenit St. Petersburg, który na cztery kolejki przed końcem na 13 punktów przewagi nad drugim CSKA Moskwa i zapewniony tytuł mistrza kraju.