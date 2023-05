Oto nowy klub Papszuna? "Niewielkie szanse". A mogło być tak pięknie

Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość Marka Papszuna. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, który kilka dni temu sięgnął ze swoim zespołem po historyczne mistrzostwo Polski, już kilka tygodni temu ogłosił swoje odejście z klubu po zakończeniu sezonu.

W czwartek strona kibiców Dynama Kijów dynamo.kiev.ua podała, że Marek Papszun jest jednym z kandydatów na stanowisko trenera Dynama.

Legendarny ukraiński klub, prowadzony przez bardzo doświadczonego Mirceę Lucescu, jest w trakcie bardzo słabego dla siebie sezonu 2022/23. Wicemistrz Ukrainy nie zdołał awansować do Ligi Mistrzów, a w fazie grupowej Ligi Europy zdobył zaledwie jeden punkt i zajął ostatnie miejsce w grupie z francuskim Rennes, tureckim Fenerbahce, a nawet cypryjskim AEK Larnaka.

To jednak wciąż nic wobec tego, jak słabo wygląda sytuacja Dynama w lidze ukraińskiej. Klub z Kijowa na pięć kolejek przed końcem rozgrywek jest w niej dopiero czwarty z dorobkiem 50 punktów. Do prowadzącego Szachtara Donieck traci 10 punktów, ale co gorsza, może nie zakwalifikować się nie tylko do eliminacji Ligi Mistrzów, ale nawet Ligi Europy, bo do drugiego Dnipro-1 traci 8, a do trzeciej Zorii Ługańsk 5 punktów.

Papszun nawet się w Rakowie nie przedstawił. Od razu zmieniał klub

Papszun w Dynamie Kijów? "Małe szanse, ale klub chciał się z nim skontaktować"

Tak słabe wyniki Dynama sprawiają, że pod znakiem zapytania stoi przyszłość Mircei Lucescu. Stąd też informacja o zainteresowaniu kijowskiego klubu Markiem Papszunem. Jakie są szanse, żeby obecny trener Rakowa Częstochowa latem objął Dynamo?

Według informacji Sport.pl, o taki scenariusz będzie bardzo trudno. - Marek Papszun ma niewielkie szanse na objęcie Dynama Kijów. Klub chyba chciał się z nim skontaktować, ale to raczej tyle. To tylko jedna z opcji, która pojawiła się wewnątrz klubu. Mimo wszystko wiele wskazuje na to, że Mircea Lucescu zostanie w Dynamie na dłużej - słyszymy ze źródła bardzo dobrze zorientowanego w ukraińskim futbolu.

Skąd tak słaba postawa Dynama w tym sezonie? Mówi się, że zespół ze stolicy Ukrainy dużo gorzej od zdecydowanie bardziej doświadczonego w tym względzie Szachtara Donieck zniósł brak stabilizacji związany z rozgrywaniem wszystkich meczów europejskich pucharów poza Ukrainą. Niemniej jednak, w ostatnim czasie drużyna Lucescu odniosła trzy kolejne zwycięstwa w lidze, co może być zwiastunem udanego finiszu sezonu w jej wykonaniu.

Dynamo Kijów jest kolejnym klubem, który pojawia się w kontekście nowego pracodawcy Marka Papszuna. Wcześniej mówiło się także o izraelskim Maccabi Hajfa. Niewykluczone jest też, że Papszun zrobi sobie przerwę od pracy w piłce nożnej i poczeka na ofertę, która w pełni go usatysfakcjonuje pod każdym względem. Z pewnością jest w stanie sobie na to pozwolić. Pewne jest za to to, że w Rakowie od nowego sezonu zastąpi go jego dotychczasowy asystent - Dawid Szwarga.