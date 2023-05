Dawid Janczyk wychodzi na prostą. Znalazł sposób. "To był koszmar, horror"

Dawid Janczyk był uznawany za jeden z największych talentów w Polsce. Występował m.in. w Legii Warszawa, z której trafił do CKSA Moskwa za 4,2 mln euro, co było wówczas rekordem transferowym ekstraklasy. Jego karierę wyhamowały jednak problemy z alkoholem, przez które nie był w stanie nigdzie zagrzać miejsca. - Nawet nie chcę myśleć o tym, ile przebalowałem pieniędzy. Bardzo dużo, potężną kwotę - mówił w rozmowie z Bartłomiejem Kubiakiem ze Sport.pl. W grudniu 2022 roku Janczyk podpisał umowę z GKS-em Raciborowice, do którego dołączył w rundzie wiosennej i powoli wychodzi na prostą.

Dawid Janczyk szczerze o walce z alkoholizmem. "Ostatnie cztery lata to był koszmar, horror"

Janczyk udzielił wywiadu dla "Faktu", w którym opowiedział o problemach z alkoholem. Przyznał, że nie tknął napojów wysokoprocentowych od listopada ubiegłego roku, a regularna gra pozwala mu pozostawać w trzeźwości.

- Czuję się tak jakbym wyszedł z bardzo ciemnego tunelu. Ostatnie cztery lata to był koszmar, horror. Teraz doceniam małe rzeczy. Jak choćby to, że rano wstaję bez kaca. Pracuję, razem z kolegą, z którym mieszkam, Brazylijczykiem Pedro Enrique, dbamy o kosmetykę murawy, zajmujemy się opieką nad stadionem. Trenuję trzy razy w tygodniu z drużyną, dwa razy mam ćwiczenia indywidualne, chodzę na terapię, schudłem pięć kilo. Odwiedzam córki, z którymi mam znów rewelacyjny kontakt. Czego chcieć więcej? - wyjawił Janczyk.

Były reprezentant Polski podkreślił, że ma nadzieję, iż uda mu się w końcu definitywnie zażegnać problemy z alkoholem. - Wierzę, że Pan Bóg wytyczył nam wszystkim drogę, którą podążamy. Jestem urodzonym zwycięzcą. Wiele razy upadałem, wydawało mi się, że to koniec, ale zawsze jakoś dzięki jego wsparciu stawałem na nogi - zakończył.

Mimo 35 lat na karku Janczyk nie rezygnuje z gry na boisku. Już kilka miesięcy temu zapowiedział, że nawet jeśli zakończy karierę, to nie zerwie z piłką. - Może "odkurzę" i wykorzystam swoje kontakty i wezmę się za menedżerkę albo zaangażuję w szkolenie młodzieży - mówił.

Historia Janczyka zainteresowała zagraniczne media

Obecnie Polak skupia się na rywalizacji z GKS-em Raciborowice. Jego drużyna zajmuje drugą lokatę w jeleniogórskiej A-klasie i do lidera traci zaledwie cztery punkty. Wciąż ma szanse na awans. Duży udział w sukcesie zespołu ma też sam Janczyk, który w ostatnim meczu z Wartą Wola Bolesławiecka (5:0) zdobył dwa gole. W barwach GKS-u zdobył łącznie 15 bramek.

Janczyk nie ma problemu z poruszaniem tematu uzależnienia. Szerzej o kłopotach z alkoholizmem opowiedział m.in. w autobiografii "Moja Spowiedź" z września 2018 roku. Historią Polaka zainteresowała się też hiszpańska telewizja Movistar, która nakręciła o nim reportaż.