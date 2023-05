Niezgoda błysnął w szalonym meczu. Strzelali gola za golem [WIDEO]

Jarosław Niezgoda do MLS przeniósł się w 2020 roku po świetnym sezonie w Legii Warszawa. Napastnik ze stołecznego klubu został wykupiony przez Portland Timbers za 3,5 miliona euro i od początku swojej kariery za oceanem bardzo dobrze się prezentował. W rozwoju przeszkodziło mu jednak zerwanie więzadła krzyżowego, co wykluczyło go z gry na niemalże rok.

Kolejny Polak z trafieniem w Stanach Zjednoczonych. Fantastyczne wykończenie Jarosława Niezgody

Teraz jednak Niezgoda ponownie dał o sobie znać i popisał się ładnym trafieniem. Polak wszedł z ławki w drugiej połowie meczu w ramach rozgrywek pucharowych US Open Cup pomiędzy Portland Timbers a Real Salt Lake przy stanie 2:1 dla rywali. Po jego wejściu bramkę wyrównującą w 49. minucie strzelił Justin Rasmussen, a sam Niezgoda na listę strzelców wpisał się trzy minuty później, czym wyprowadził swój zespół na prowadzenie 3:2.

28-latek po dalekim wrzucie w pole karne świetnie odnalazł się między dwoma obrońcami i przechwycił piłkę, uderzając ją płasko z pierwszego kontaktu. Bramkarz Real Salt Lake nie miał praktycznie żadnego czasu na interwencję.

Polacy błyszczą za oceanem. Strzelił nie tylko Niezgoda

To jednak nie wystarczyło Portland Timbers, aby zapewnić sobie awans do 1/8 finału US Open Cup. W 55. minucie rywale wyrównali za sprawą trafienia Maikela Changa, a cztery minuty później ten sam zawodnik ustanowił rezultat na 4:3. Tym samym zespół Jarosława Niezgoda żegna się z pucharowymi rozgrywkami. Portland Timbers zmagania w tym turnieju rozpoczynali od trzeciej rundy, gdzie bezproblemowo pokonali 3:1 Orange County SC.

W US Open Cup pozostaje jednak kilku innych polskich zawodników. Swój mecz w 1/16 finału wygrało Charlotte FC, które pokonało 1:0 zespół Orlando City. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Kamil Jóźwiak, a asystował mu Karol Świderski. W meczu wystąpił też Jan Sobociński.

Jarosław Niezgoda w tym sezonie w Stanach Zjednoczonych rozegrał łącznie 13 meczów, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Umowa Polaka z Portland Timbers obowiązuje do końca bieżącego roku i na razie nie wiadomo, czy zostanie za oceanem, czy zdecyduje się na powrót do Europy.