Stuletni polski klub rozwiązany! Szok. "Zarządowi szkoda było 500 zł"

Na początku maja informowaliśmy o likwidacji pierwszego zespołu OKS Startu Otwock. To drużyna, która w sezonie 2008/09 była o krok od awansu na zaplecze ekstraklasy, a w kolejnym awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. Teraz nie przystąpiła do rundy wiosennej ligi okręgowej. - Walczyliśmy do końca, ale zabrakło czasu. Prowadziliśmy dalsze rozmowy z zespołem, niestety zawodnicy zrezygnowali z gry - mówił na antenie RDC prezes Jacek Siekaczyński. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, jak widzą to działacze.

"Poczuliśmy się fatalnie, chcieli na nas zrzucić winę"

Pierwsi skontaktowali się z nami oburzeni piłkarze z Otwocka. - Po wywiadach pana prezesa i publikacjach medialnych poczuliśmy się fatalnie. To była taka narracja, która za rozpad drużyny seniorskiej obwiniała tylko nas. Że nie chcieliśmy grać - mówi Sport.pl Patryk Piekarski, do niedawna jeszcze bramkarz OKS-u. - Chcieliśmy grać, tylko jak? W dziesięciu? Przecież zawsze ktoś dozna kontuzji, ktoś będzie wykluczony za kartki. Tak się nie da funkcjonować. Władze przespały zimę i chciały zrzucić na nas winę - dodaje.

Aby zrozumieć to, co teraz stało się w podwarszawskim klubie, warto cofnąć się co najmniej do zeszłego roku, choć pewnie lepiej i kilka lat wstecz. W 2017 roku pierwsza drużyna Startu została wycofana z IV ligi. Klub był zadłużony, nie miał też dofinansowania z miasta na sekcje młodzieżowe. Drużynę przeniesiono do A klasy.

W juniorach klubu było jednak sporo talentów. Zajmował się nimi trener Michał Słupski, który wprowadzał ich do dorosłej piłki. I po kilku latach seniorska drużyna Startu awansowała do ligi okręgowej. Słupski po latach wrócił do klubu na początku obecnego roku, by ratować tonący okręt.

- Wziąłem zespół z sentymentu, nie wiedząc do końca, jaka jest sytuacja. Rzeczywiście na początku roku nie było odpowiedniej liczby osób do pracy na treningach. Ci, którzy byli, zaufali i mi, i zarządowi. Chcieli grać. Jednak po pewnym czasie rosła frustracja, niewiele się zmieniało w klubie i w podejściu do pierwszej drużyny - mówi nam Słupski. Trener zaznacza, że nie chce nikogo krytykować, a jedynie opisać sytuację.

Do ostatniego meczu rundy jesiennej przystąpiło jedenastu piłkarzy, z tym że w polu musiał grać rezerwowy bramkarz. Potem było jeszcze gorzej. Po rundzie jesiennej odeszło pięciu piłkarzy, na czele z najlepszym napastnikiem. Wtedy z pracy zrezygnował trener Piotr Okoński, a dowodzenie przejął Słupski.

- Trudno było kogoś zatrzymać. Zarząd seniorską drużyną się nie interesował, traktowano nas jak piąte koło u wozu. Na każdym kroku jakieś problemy. Chcieliśmy zorganizować obóz dla dzieci, to na odpowiedź czekaliśmy dwa tygodnie, albo w ogóle jej się nie doczekaliśmy - mówi niedawny kapitan Igor Szymański.

Zawodnicy grający w seniorach mówią, że próbowali interweniować, gdzie się da. Najmocniej na początku roku, gdy w drużynie po zimie zostało dziesięciu graczy, głównie wychowanków.

- Prosiliśmy o spotkanie z prezesem. W końcu obiecał, że dołączą do nas nowi zawodnicy, a za rok to będziemy już bili się o awans. Z ośmiu graczy, którzy byli potem sprawdzani, zarejestrowano dwóch. Nasz trener sygnalizował, że graczy z Zimbabwe, Barbadosu, czyli spoza Unii Europejskiej, którzy pojawili się na treningach, trzeba rejestrować wcześniej, bo procedura jest dłuższa. Sprawę olano. Potem usłyszeliśmy, że klub nie zdąży dopełnić formalności - relacjonuje Szymański.

- Nie wiedzieliśmy, na czym stoimy. Nie wiedzieliśmy, kto jest zgłoszony do rozgrywek. W moim wypadku ostatecznie nie było woli wypożyczenia mnie do klubu - mówi nam Patryk Piekarski, bramkarz drużyny. To wychowanek Startu, w którym grał też jego tata.

- Było kilku chłopaków, którzy byli wolnymi zawodnikami i mogli przyjść do OKS-u. Ale nie znalazło się 500 zł, by ich zarejestrować. Nie mówię już o tym, że nie mieliśmy w klubie wody do picia, a kilka tygodni przed startem sezonu zastanawialiśmy się, czy dostaniemy koszulki do gry – wylicza. Temat koszulek ostatecznie nie był ważny. Dwa dni przed startem ligi piłkarze, którzy łudzili się, że wiosna będzie normalna, wiedzieli, że ich już nie założą. Poczuli się oszukani. - To też są ambitni ludzie, oni wiedzieli, że tak się nie da – ocenia trener Słupski.

Nie zarejestrowano zawodników, bo...?

"Nikt nie ma przyjemności z jazdy na mecz bez składu i przegrywania przez nieudolne zarządzanie klubem. Mamy nawet wrażenie, że zarząd wiedział, że będziemy przegrywali wszystkie mecze, ale wtedy łatwo winę zwaliliby na słabych zawodników" - napisali w oświadczeniu na Facebooku piłkarze drużyny. Gracze, ale też trener nie do końca rozumieją, dlaczego nie dokonano rejestracji przybyłych na wiosenne treningi zawodników. Klubowi w pewnym momencie udało się nawiązać współpracę z jedną z agencji, która dostarczyła kilku zawodników z zagranicy. Przyszło też kilku Polaków, wolnych graczy. Na treningi w sumie przychodziło po 17-18 osób. Większość z nowych nie została jednak zarejestrowana do gry. Dlaczego?

- To pytanie nie do mnie - mówi nam Słupski. Chcieliśmy zadać je zatem prezesowi OKS-u Jackowi Siekaczyńskiemu, który zarządza klubem od połowy 2021 r. Ten w krótkiej rozmowie sygnalizuje, że problemem był czas, ale nie chce wracać do tematu. Tłumaczy, że sprawie nie pomoże negatywny rozgłos, że wszystkim zależy na dobru klubu. Jest też trochę zdziwiony naszym zainteresowaniem tematem.

- Na tym etapie wolelibyśmy powstrzymać się od komentarza. Przeanalizowaliśmy to, co się stało, nie jest to dla nas i dla klubu łatwa sytuacja, ale wyciągamy wnioski i patrzymy do przodu. Działamy. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę miał dla wszystkich pozytywne informacje związane z otwocką piłką, która jest ważna i potrzebna - przekazuje. Zapewnia, że sam odezwie się z dobrymi informacjami i wtedy chętnie dłużej porozmawia.

15-latkowie do seniorskiej drużyny?

Zawodnicy, którzy podczas przygotowań do wiosny z powodu braków kadrowych zagrali trzy z siedmiu zaplanowanych sparingów, a pierwszy mecz o punkty musieli oddać walkowerem (przez kontuzje i sprawy osobiste nie dało się na niego zebrać jedenastu graczy), od komentarzy się nie powstrzymują, bo jak mówią, chcą by w bliskim ich sercu klubie, było normalnie.

- Nieudolnie działające władze znalazły w piłkarzach kozła ofiarnego. To na nas chciano zrzucić fakt rozwiązania seniorskiej drużyny. Dodam tylko, że ja też szukałem ludzi, którzy mogliby przyjść i tu pograć. Dzwoniłem po kolegach z innych klubów. Każdy dziękował, bo wiedział, jak tu wszystko wygląda - opisuje Szymański. - Ja od władz usłyszałem, że powinienem się skupić na grze, a nie interesowaniu, co się dzieje w klubie – przekazuje z kolei Piekarski.

Piłkarze przed zamknięciem okna transferowego podjęli decyzję, że nie ryzykują straty pół roku i szukają klubów. Władze próbowały jeszcze namówić na grę w dorosłej drużynie juniorów z rocznika 2007. Na takie rozwiązanie nie było zgody rodziców 15- i 16-latków. Zresztą widząc, w jakim kierunku sprawa zmierza, do dymisji podał się też trener Słupski.

- To jest niemoralne z punktu widzenia trenera, by wziąć odpowiedzialność za 15-, 16-latków, którzy mają mierzyć się z dorosłymi i na nich opierać drużynę. To nie są chłopcy na to przygotowani. Takie wejście do seniorów powinno następować stopniowo i to dla tych, którzy reprezentują odpowiedni poziom i są gotowi na inną, często dużo ostrzejszą grę. Znam wiele przypadków 17-18 latków, którzy po wejściu do dorosłej piłki zupełnie z futbolu zrezygnowali. W teorii pedagogiki jest taka zasada, że nie można stawiać dziecka przed zadaniem, które go zdecydowanie przerasta. To był ten przypadek – opisuje nam trener.

Zarząd nie przyszedł do prezydenta. 100 lecie klubu na smutno

Jeszcze wiosną w sprawę Startu próbował włączyć się też prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Zaprosił wszystkie strony zainteresowane klubem na spotkanie: zarząd, rodziców, zawodników, trenerów i kibiców.

- Na spotkaniu z prezydentem, które było zaplanowane na godz. 18 nikt z siedmioosobowego zarządu się nie stawił - relacjonuje Szymański. - Władze wytłumaczyły, że o 20 miały wcześniej zaplanowane spotkanie z rodzicami z akademii. Wydano jakiś ogólny komunikat. Dodam, że to spotkanie było jakieś 400 m dalej od miejsca spotkania z panem prezydentem. Mnie się udało być na jednym i drugim zebraniu. Czyli, kto chciał, to się zjawił - przekazuje.

- Zarząd klubu przesłał maila podpisanego przez pana Jacka Siekaczyńskiego, w którym zapowiedział swoją absencję na spotkaniu w Urzędzie Miasta, argumentując to rzekomą koniecznością "wykonania prac związanych z organizacją spotkania" - przekazał prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

- Zostałem mailowo zaproszony na dwustronną rozmowę do siedziby klubu, ale z wykluczeniem wszystkich wyżej wymienionych środowisk. Uznałem tę propozycję za niedorzeczną, wysoce niestosowną i lekceważącą wobec wszystkich zainteresowanych stron - dodał. Całą sytuację z decyzją o wycofaniu klubu z rozgrywek nazwał "kontrastującą z wyobrażeniem o profesjonalnie zarządzanym klubie".

Co dalej ze Startem Otwock? Z naszych informacji wynika, że klub będzie chciał odbudować seniorską drużynę, ale wydaje się, że jest to bardziej kwestia lat niż miesięcy. Stulecie OKS, które przypada na 2024 r., dla miłośników sekcji piłkarskiej na razie zapowiada się jako stypa.