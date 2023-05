Pep Guardiola grzmi po półfinale Ligi Mistrzów. "Jacy wszyscy?!"

Real Madryt zremisował z Manchesterem City 1:1 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów, co oznacza, że sprawa awansu wciąż jest otwarta. Po spotkaniu na Estadio Santiago Bernabeu gorąco zrobiło się za sprawą pomeczowego wywiadu Pepa Guardioli, który był zdenerwowany po jednym pytaniu dziennikarza.

Guardiola zagotował się w trakcie wywiadu

Manchester City narzucił tempo gry w pierwszej połowie, ale schodził do szatni przy niekorzystnym wyniku. Do przerwy prowadził Real Madryt, który ograniczał się do kontr, a prowadzenie dał efektownym strzałem Vinicius Junior. W drugiej części spotkanie zrobiło się bardziej otwarte, a mistrz Anglii znalazł w końcu drogę do siatki za sprawą świetnego strzału z dystansu Kevina De Bruyne.

"The Citizens" byli stawiani w roli faworytów starcia, ponieważ nie przegrali żadnego spotkania od ponad trzech miesięcy, a "Królewscy" zanotowali dwa słabsze mecze w lidze w ostatnich kilkunastu dniach (2:4 z Gironą i 0:2 z Realem Sociedad). Ale dla Pepa Guardioli to nie był żaden wyznacznik. Zdaje sobie sprawę z klasy rywala, którego nie zlekceważył, do tego szanuje wywalczony wynik 1:1. Daje on dobrą perspektywę na rewanż w Manchesterze.

Hiszpan nie krył zdenerwowania po tym, jak dziennikarz stacji beIN Sports stwierdził w pomeczowej rozmowie, że "wszyscy myśleli, że Manchester City rozbije Real". Guardiola ewidentnie się zagotował.

- Jacy wszyscy? Wiesz, z kim graliśmy? Wiesz, ile razy Real wygrał Puchar Europy? To nie moja wina, że myśleliście, że wygramy 6:0 - odpowiedział zdenerwowany.

Rewanż półfinału LM między Manchesterem City a Realem Madryt w środę 17 maja. "The Citizens" mogą awansował do finału drugi raz w historii, pragną wygrać rozgrywki pierwszy raz. Z kolei "Królewscy" polują na swoje 15. trofeum Pucharu Europy/Ligi Mistrzów.