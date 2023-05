Lewandowski z żoną zostali ambasadorami polskiej marki. "Nowy poziom"

Robert Lewandowski od lat działa także poza boiskiem, w sferze biznesowej. Napastnik Barcelony pod koniec kwietnia oficjalnie związał się z amerykańską agencją CAA Sports, która będzie go obsługiwać pod kątem kontraktów reklamowych. Wcześniej Lewandowski sprzedał 1/3 udziałów w firmie Hymon, która specjalizuje się w fotowoltaice. Dzięki temu zainkasował około 200-230 mln złotych. Teraz został ogłoszony ambasadorem polskiej marki.

Robert i Anna Lewandowscy ambasadorami polskiej marki rowerowej. "Nowy poziom"

Marka rowerowa STORM poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Robert i Anna Lewandowscy zostali nowymi ambasadorami firmy. Współpraca między obiema stronami będzie obejmować działania wizerunkowe, akcje promocyjne, billboardy sponsorskie oraz materiały reklamowe wspierające sprzedaż produktów (POS). Pierwsza kampania z udziałem Lewandowskich planowana jest na drugą połowę maja. STORM powstał w 2015 roku w Wielkopolsce i sprzedaje około 100 tys. rowerów rocznie. To jeden z liderów sprzedaży na polskim rynku.

- O marce STORM usłyszałem w momencie, gdy jej właściciel złożył nam propozycję współpracy. Zdziwiłem się, gdy usłyszałem jak silną pozycję udało jej się zdobyć na polskim rynku w ostatnich latach. Do rozpoczęcia współpracy skłoniła nas jednak wizja i historia, która stoi za tą marką. Marzenia, ciężka praca, wielkie ambicje, stawianie na jakość i ciągły rozwój, a jednocześnie wiara w takie wartości jak promowanie zdrowego i rodzinnego stylu życia, to wszystko jest spójne z tym czym sami na co dzień się kierujemy - powiedział Robert Lewandowski, cytowany przez oficjalną stronę firmy.

W komunikacie marki możemy przeczytać, że "w ofercie znajduje się blisko 250 modeli rowerów turystycznych i miejskich, ponad 200 rodzajów jednośladów górskich, a także 60 typów rowerów dziecięcych". - Jesteśmy polską firmą o międzynarodowych ambicjach, dlatego naszym marzeniem było, aby zaprosić do współpracy Roberta i Annę Lewandowskich, którzy są dla nas wzorem i najlepszym przykładem na to, jak ciężką pracą oraz wzajemnym wsparciem można dojść na szczyt i spełniać swoje marzenia - mówi Adam Ziętek, właściciel marki STORM.

- Wchodzimy na nowy poziom i jesteśmy na to gotowi. Bardzo się cieszę, że udało nam się zdobyć zaufanie Roberta i Anny Lewandowskich. Teraz czas, żeby intensywnie pracować nad tym, aby zaufali nam nowi klienci - dodał założyciel firmy rowerowej. Obecnie rowery STORM są dostępne w ponad 350 punktach dystrybucji w całej Polsce. W najbliższym czasie do oferty mają zostać dołączone nowoczesne rowery elektryczne.