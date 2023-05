Zapowiedź klęski Realu. Legenda angielskiej piłki bezlitosna. Krótko i na temat

"Przedwczesny finał" - tak większość ekspertów zapowiada półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt. Faworytem tego dwumeczu są mistrzowie Anglii, ale "Królewscy" już wielokrotnie udowodnili swoją wyższość w Champions League. Chociażby rok temu, gdy przeciwko "The Citizens" zdobyli dwie bramki w dwie minuty i doprowadzili do dogrywki, w której zwyciężyli.

Rooney stanowczo o konfrontacji Realu z Manchesterem City. Aż Kroos odpowiedział

Zdaniem Wayne'a Rooney'a, byłego reprezentanta Anglii oraz piłkarza Manchesteru United, nie dojdzie do powtórki. - Manchester City nie tylko pokona Real Madryt. On Real zmiażdży! Oczywiście, zawsze mogę się mylić, ale moim zdaniem Manchester City jest zbyt dobry. Jest na innym poziomie - powiedział były napastnik.

Rooney nie chce kategorycznie skreślać "Królewskich" z uwagi na ich doświadczenie w Lidze Mistrzów, ale nie postawiłby żadnych pieniędzy na zespół z Hiszpanii. - Od początku czułem, że to będzie sezon, w którym Pep Guardiola w końcu podbije Europę z City. Styl gry, jaki pokazuje jego drużyna w ostatnich miesiącach oraz sposób, w jaki osiągają swoją szczytową formę, tylko utwierdzają mnie w tym przekonaniu - podsumował były angielski piłkarz

Słowa Wayne'a Rooney'a odbiły się szerokim echem, aż trafiły na salę konferencyjną na Santiago Bernabeu. O odniesienie się do nich został poproszony Toni Kroos. - Rooney powiedział, że Manchester City nas zmiażdży? W zeszłym sezonie mówili to samo, a później wygraliśmy Ligę Mistrzów. To na nas w żaden sposób nie wpłynie. Jesteśmy już wystarczająco zmotywowani - odpowiedział Niemiec.

Pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów między obiema ekipami odbędzie się we wtorek 9 maja o godz. 21:00 na Santiago Bernabeu. Rewanż tydzień później, w środę 17 maja, na Etihad Stadium w Manchesterze.