Media: Messi już dogadał się z nowym klubem. "Załatwiony"

Na początku roku wydawało się, że Leo Messi i PSG porozumieją się i podpiszą nową umowę. W pewnym momencie obie strony zaczęły się jednak od siebie oddalać, a do tego doszło zawieszenie Argentyńczyka w klubie. Dziś praktycznie przesądzone jest, że Messi opuści Paryż. Nad jego powrotem od dłuższego czasu pracowała Barcelona, ale nagle do gry o mistrza świata wkroczyli Saudyjczycy. Według agencji AFP Argentyńczyk dopiął ostatnie szczegóły z Al Hilal.

Media: Messi będzie grał w Arabii Saudyjskiej

Dziennik "L'Equipe" informował, że władze Al Hilal złożyły Lionelowi Messiemu "największą ofertę, jaką kiedykolwiek złożono piłkarzowi". Miał to być kontrakt na ponad pół miliarda euro rocznie.

W poniedziałek Marçal Lorente z redakcji programu "El Chiringuito" donosił, że Messi zaakceptował propozycję Saudyjczyków. Do tego Al Hilal miało postarać się o ściągnięcie Sergio Busquetsa i Jordiego Alby. Pierwszy z nich wciąż nie zdecydował, czy przedłuży kontrakt z Barceloną, który kończy się w czerwcu, choć wcześniej deklarował chęć odejścia. Z kolei Alba pragnie wypełnić swoją umowę do końca, czyli do 30 czerwca 2024 r. W negocjacjach była też mowa o możliwej propozycji dla Marco Verrattiego.

Messi zmieni klub. Zabiera ze sobą przyjaciół z boiska

We wtorek agencja informacyjna AFP poinformowała, że sprawa przyszłości Messiego jest już jasna i od sezonu 2023/2024 będzie występował w lidze saudyjskiej. Francuzi powołują się na źródła, które były blisko negocjacji między Argentyńczykiem a Al Hilal.

"Messi jest załatwiony. Będzie grał w Arabii Saudyjskiej w przyszłym sezonie. Kontrakt jest wyjątkowy. Jest ogromny. Właśnie finalizujemy kilka drobnych szczegółów" - zdradziło źródło AFP.

Pieniądze przeznaczone na kontrakt Messiego mają pochodzić z saudyjskiego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego (PIF).

Romero: Messi nie podjął decyzji

Do informacji AFP odniósł się kataloński dziennikarz Gerard Romero, który jest blisko Barcelony. Przekonuje, powołując się na własne źródła, że Messi jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. O przyszłości ma zdecydować po zakończeniu sezonu.

Jednocześnie otoczenie Messiego nieco zdystansowało się od FC Barcelony, rzadziej kontaktuje się z klubem. Do tego środowisko Argentyńczyka jest podzielone ws. transferu. Część chce wrócić do Katalonii, część chce wyjechać do Arabii Saudyjskiej. Mimo to Romero wylicza szanse na powrót Messiego do Barcelony na 80 procent.

Jeśli faktycznie dołączy do Al Hilal, to najprawdopodobniej będzie grał tam z Sergio Busquetsem, który jest już po rozmowie z Xavim i oświadczył mu, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną i ma zakończyć karierę w Arabii Saudyjskiej.

Podpisanie przez Messiego kontraktu z Saudyjczykami uczyni go najlepiej opłacanym piłkarzem świata.