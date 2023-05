Gwiazda PSG pożegna się z klubem. Już zadecydował gdzie chce kontynuować karierę

Lato na Parc de Princes zapowiada się bardzo gorące i to nie ze względu na temperatury, które nawiedzą Paryż, a zmiany, jakie mają zajść w Paris Saint Germain. Praktyczne pewne jest odejścia Leo Messiego, któremu wygasa kontrakt oraz szkoleniowca Christophe Galtiera, który nie podołał zadaniu i odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

Obie strony zdecydowane na rozstanie. Neymar wybrał Premier League

Ponadto wszystko wskazuje na to, że ze stolicą Francji pożegna się również inna wielka gwiazda - mowa o Neymarze. Media już kilka tygodni temu informowały, że PSG zamierza pozbyć się Brazylijczyka, lecz wówczas sam zawodnik nie był chętny na takie rozwiązanie. Sytuacja się jednak zmieniła po wydarzeniach, które miały miejsce przed paroma dniami. Neymar zaczął poważnie rozważać możliwość odejścia po tym, jak pod swoim domem zobaczył tłum wściekłych kibiców.

Pozbycie się 31-latka może nie być łatwe, gdyż w połowie ubiegłego roku jego kontrakt został automatycznie przedłużony do czerwca 2027 roku. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie, gdyż Neymar dla budżetu PSG jest obciążeniem w wysokości 50 milionów euro na sezon - o takiej pensji informował "Forbes".

Sam zawodnik swoją dalszą karierę chce kontynuować w Premier League. Według ostatnich doniesień zainteresowane Brazylijczykiem są trzy angielskie kluby - Chelsea, Manchester United oraz Newcastle.

W 2017 roku Neymar był bohaterem największego w historii transferu, przechodząc z FC Barcelony do Paris Saint Germain za 222 miliony euro. To był przełomowy moment na rynku transferowym, gdyż od tego wydarzenia znacznie wzrosły kwoty, za które sprzedawani oraz kupowani są piłkarze. Brazylijczyk w Paryżu wykręcił oczywiście bardzo dobre statystyki - 118 goli i 77 asyst w 173 meczach - ale wiele spotkań opuścił z powodu kontuzji. W dodatku nie zdobył z PSG upragnionej Ligi Mistrzów. Grał jedynie w finale w 2020 roku, w którym przegrał z Bayernem Monachium (0:1).

