Kamil Grabara oburzył się po tym, co usłyszał od dziennikarza. "Co to za pytanie?"

Kamil Grabara i jego FC Kopenhaga zaciekle walczą o mistrzostwo Danii. Przed 28. kolejkę drużyna reprezentanta Polski zajmowała pozycję lidera tabeli. W poniedziałek zmierzyła się na wyjeździe z najpoważniejszym rywalem do tytułu - FC Nordsjaelland. Kibice obejrzeli aż pięć goli, a ostatecznie gospodarze zwyciężyli 3:2 i zostali nowym liderem rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kibice w niższych ligach grożą sędziom. "Widzisz tych karków?"

Kamil Grabara wi FC Kopenhaga w kryzysie. Przegrali mecz na szczycie, mistrzostwo się oddala

Był to już trzeci mecz z rzędu, którego FC Kopenhaga nie potrafi wygrać, a drugi przegrany. Drużyna Kamila Grabary przeżywa wyraźny kryzys w najgorszym momencie sezonu. Do zakończenia rozgrywek pozostały już tylko cztery kolejki. Teraz to FC Nordsjaelland (50 pkt) jest na autostradzie do mistrzostwa. Dzięki wygranej w hicie ma punkt przewagi nad Kopenhagą (49 pkt).

Lewandowski wrócił do rywalizacji z Bayernem. Zaskoczył wyznaniem. "Było za wcześnie"

Po zakończeniu spotkania Grabara wyszedł do dziennikarzy. Nie zamierzał ukrywać rozczarowania kolejną porażką i utratą przewagi w tabeli. - To rozczarowujące, a sposób, w jaki przegrywamy, jest nie do przyjęcia (...) Zostało jeszcze kilka meczów i jeśli resztę wygrają (Nordsjaelland - red.), to wygrają ligę. Tak właśnie jest. Nie jestem w nastroju, by rozmawiać o tym czy tamtym meczu, ale jeśli zagramy tak jak dzisiaj, będzie ciężko - powiedział o meczu i szansach na tytuł, cytowany przez tipsbladet.dk.

Grabara wskazał też, co muszą poprawić w zespole, by wyjść z dołka i znów zacząć wygrywać. - Przegrywamy zbyt wiele pojedynków. To jest to. Gdy przegrywasz zbyt wiele pojedynków, to tak się dzieje - rzucił krótko.

Kamil Grabara wściekł się po tym, co usłyszał od dziennikarza. "Co to za pytanie?"

Jednak rozmowa 24-latka z dziennikarzami nie trwała długo. W pewnym momencie Polaka mocno zirytowało jedno z pytań. Jeden z przedstawicieli mediów spytał bowiem, czy w opinii Grabary, jego drużyna powinna wygrać mecz.

- Oczywiście, że tak. Co to za pytanie? To oczywiste, że powinniśmy wygrać każdy mecz. Nie rozumiem sensu pytania, ponieważ jest tak oczywiste. Mam dość takich pytań, kiedy przegrywamy mecz, bo za każdym razem jest tak samo. Wiemy, że musimy wygrywać za każdym razem, więc nie musisz nam o tym przypominać - wypalił zawodnik i udał się do szatni, tym samym kończąc wywiad.

Real Madryt - Manchester City. Gdzie oglądać mecz? O której Liga Mistrzów? [TRANSMISJA TV]

Kamil Grabara ma prawdo do nerwów, gdyż rozgrywa bardzo dobry sezon i zwykle jest pewnym punktem Kopenhagi. Widać to było choćby podczas meczów Ligi Mistrzów z Manchesterem City, gdy swoimi kapitalnymi interwencjami zrobił wrażenie m.in. na Pepie Guardioli. Grabara rozegrał jak dotąd 27 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których wpuścił 26 goli i 11 razy zachował czyste konto.

Najbliższy mecz FC Kopenhaga rozegra w niedzielę 14 maja na wyjeździe przeciwko Broendby (szóste miejsce w grupie mistrzowskiej z 39 punktami). FC Nordsjaelland tego samego dnia zagra wyjazdowy mecz z Aarhus (trzecie miejsce z 46 punktami).