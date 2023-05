To byłby hit! Liczby ma świetne, ale czy Legię stać na taki transfer?

Legia Warszawa wróciła do ligowej czołówki po koszmarnym poprzednim sezonie. Wywalczyła Puchar Polski, jest na dobrej drodze do wicemistrzostwa kraju. Ale już musi planować wzmocnienia w letnim okienku transferowym, które pozwolą jej wywalczyć awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. "Wojskowi" są zainteresowani ściągnięciem Ołeksija Kaszczuka z Sabah Baku. Ukrainiec zasmakował już sukcesu na polskich boiskach przed laty.

Legia chce Ukraińca, gwiazdę ligi

Ołeksij Kaszczuk to 22-letni ukraiński skrzydłowy, od września gra na wypożyczeniu w Sabah Baku. W tym sezonie jest czwartym najskuteczniejszym piłkarzem ligi azerskiej, w której strzelił 16 goli w 28 meczach. To też drugi najlepszy strzelec w zespole. Dołożył do tego dziewięć asyst. Po sezonie ma wrócić do Szachtara Donieck.

Ukrainiec to mistrz świata do lat 20 z 2019 r., wówczas turniej odbył się w Polsce.

Jak podaje portal azerisport.com, Sabah chciałby zatrzymać Kaszczuka u siebie, ale na razie nie spełnia wymagań finansowych Szachtara. Klub z Baku jest w stanie dać za skrzydłowego jeden milion euro, podczas gdy Szachtar chce za niego 1,5 mln euro.

Azerowie i "Przegląd Sportowy" podają, że zainteresowana Kaszczukiem jest Legia Warszawa, ale nie jest faworytem w wyścigu o Ukraińca. Stołecznych także nie stać na wykupienie piłkarza z Szachtara Donieck.

Duże szanse na transfer ma belgijskie KVC Westerlo, Beniaminek Jupiler Pro League zajął siódme miejsce w sezonie zasadniczym rozgrywek, a teraz walczy w ligowych play-offach o miejsce w Lidze Konferencji Europy. Belgowie mogą dać za Kaszczuka 2 mln euro.

Transfermarkt wycenia Ołeksija Kaszczuka na kwotę 700 tys. euro.