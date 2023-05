Cristiano Ronaldo znów nie wytrzymał. Nie tylko wynik wyprowadził go z równowagi [WIDEO]

Cristiano Ronaldo dołączył do Al-Nassr w styczniu 2023 roku i w lidze saudyjskiej rozegrał 13 meczów, w których strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty. Portugalczyk nie ma jednak wiele powodów do zadowolenia, ponieważ jego zespół powoli traci szansę na mistrzostwo kraju. W niedzielę niespodziewanie zremisował z Al Khaleej, które broni się przed spadkiem z saudyjskiej elity. Al Nassr traci już pięć punktów do pierwszego Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo wściekły po remisie. Oberwał członek sztabu szkoleniowego rywali

Ronaldo w ostatnich pięciu spotkaniach strzelił trzy gole, trafiając dwukrotnie przeciwko Al Adalh i raz przeciwko Al-Raed. W meczu z Al Khaleej również umieścił piłkę w siatce, ale gol nie został uznany przez sędziów. Finalnie zakończył starcie niezadowolony z wyniku i bez dorobku bramkowego. Po końcowym gwizdku osaczyli go piłkarze rywali. Niezbyt szczęśliwy Ronaldo przybijał "piątki", a jednemu z przeciwników oddał koszulkę.

Podczas schodzenia z boiska do Portugalczyka podeszli też członkowie sztabu szkoleniowego Al Khaleej i chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie. Problem w tym, że każdy z nich wyjął telefon, ale nie zapytał 38-latka o zgodę. Jeden z nich po prostu objął piłkarza. Reakcja była niemal natychmiastowa. Poirytowany odepchnął mężczyznę, wyrwał się z jego objęć i udał się w kierunki szatni.

Kamery uchwyciły moment, a media na całym świecie piszą mniej o przebiegu meczu, a więcej właśnie o zachowaniu Ronaldo. Niedawno w mediach pojawiały się spekulacje o niezadowoleniu piłkarza z pobytu w Arabii Saudyjskiej. Wieszczono jego odejście już po zakończeniu obecnego sezonu lub nawet sensacyjne zakończenie kariery.

Ronaldo łączy z Al Nassr dwuletni kontrakt. Do końca sezonu jeszcze cztery kolejki Saudi Pro League. Jego zespół ma na koncie 57 punktów, a pierwsze Al-Ittihad ma 62 punkty. Wydaje się, że Al-Nassr może nie wygrać krajowego mistrzostwa pomimo gwiazdorskiego składu.