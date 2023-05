Reprezentant kraju zaginął trzy tygodnie temu. Nagle się odnalazł

Trzy tygodnie temu miał miejsce mecz ligi egipskiej ENPPI Club z Aswan AC (1:0), w trakcie którego Eric Traore, piłkarz ekipy z Kairu, najpierw odmówił wejścia na boisko z ławki rezerwowych, a po spotkaniu zaszył się pod ziemię. Wyłączył telefon i nie pojawiał się w klubie. Od tego czasu nikt nie wiedział co się z nim dzieje.

Zawodnik nagle się odnalazł. Nie wytłumaczył powodów zniknięcia

Nieudana była próba kontaktu nie tylko z zawodnikiem, ale również z jego żoną czy menadżerem. Zdesperowany klub zdecydował się poprosić Egipski Związek Piłki Nożnej, aby pomógł w zlokalizowaniu położenia zawodnika z Burkina Faso. - Mamy nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Najważniejsze, żeby był cały i zdrowy, a o formalnościach będziemy mogli porozmawiać w innym terminie - powiedział w rozmowie z egipską telewizją "Al-Nahar" Mohamed Ismail, obrońca ENPPI.

Niespodziewanie w poniedziałek, 8 maja, Eric Traore włączył telefon komórkowy i skontaktował się z przedstawicielami klubu, informując, że cały czas przebywa w stolicy Egiptu i zgłosił gotowość oraz obietnice do stawienia się na treningu następnego dnia. Reprezentant Burkina Faso nie wytłumaczył jednak powodów swojego zniknięcia.

26-latek od ponad siedmiu lat gra w lidze egipskiej. Pierwotnie trafił do Aswan SC, lecz szybko przeniósł się do El Makasa, gdzie jego kariera nabrała rozpędu i za ponad 2,5 miliona euro trafił do Pyramids FC. W trzecim co do wielkości egipskim klubie, a czwartym w Afryce, furory jednak nie zrobił, więc w październiku ubiegłego roku został wypożyczony do ENPPI.

To obecnie 10. drużyna tamtejszej ekstraklasy. W lidze przewodzi El Ahly, najbardziej utytułowany klub w Kraju Faraonów. Aż 42-krotnie zdobywali tytuł mistrzowski i najprawdopodobniej uczynią to raz jeszcze.