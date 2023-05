Rok i starczy. Barcelona wystawia zawodnika na sprzedaż. Wyznaczyła cenę. Zawrotną

Raphinha trafił do FC Barcelony latem minionego roku z Leeds United za 58 mln euro. Do stolicy Katalonii przychodził jako lider "Pawi" i wyróżniająca się postać w Premier League. Niestety, nie poradził sobie w barwach "Blaugrany". Mimo regularnej gry nie wykręcał liczb, jakich od niego oczekiwano. W związku z tym "Duma Katalonii" myśli nad jego sprzedażą i ściągnięciem w jego miejsce lepszego skrzydłowego. Ustaliła już cenę, są chętni na kupno Brazylijczyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Sędzia Wróg. Odcinek 2.

Raphinha na wylocie z Barcelony

Na przełomie 2022 i 2023 r. pojawiły się pierwsze plotki o tym, że FC Barcelona może sprzedać Raphinhę w letnim okienku transferowy,. Wówczas Brazylijczyk wierzył, że może odbudować formę i ugruntować sobie pozycję w pierwszym składzie. Faktem jest, że wiosną lepiej się prezentuje niż jesienią, ale to wciąż nie jest zadowalający poziom dla Xaviego.

W tym sezonie La Ligi Raphinha strzelił siedem goli i zanotował sześć asyst, ale statystyki zaczął poprawiać dopiero od stycznia. Ma niewiele lepsze liczby od Ousmane'a Dembele (pięć goli i pięć asyst Francuza w lidze), choć ten był wykluczony z gry przez trzy miesiące z powodu kontuzji uda, a Raphinha był przez cały sezon zdrowy.

Patologia po polsku. "Ru***m twoją starą". Ale nie mógł dać mu czerwonej kartki

W Barcelonie nie są zadowoleni z postawy brazylijskiego skrzydłowego, spodziewano się po nim znacznie więcej. Dlatego w klubie poważnie myślą nad tym, by go sprzedać. Według Joaquima Piery z katalońskiego "Sportu" "Blaugrana" ustaliła już cenę za Raphinhę i wysłucha ofert, które będą opiewać na kwotę co najmniej 80 mln euro. Takie pieniądze pozwolą poprawić sytuację finansową klubu oraz położenie względem finansowego fair play La Ligi. Do tego zwiększą szanse na zakontraktowanie Leo Messiego.

Niebywały skandal w polskiej lidze. Od razu zakończył mecz. "Szacunek"

Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferu Brazylijczyka będzie Premier League, do której wróciłby po roku. Zainteresowanie wykazują kluby z czołówki ligi - Arsenal, Newcastle Unoted oraz Chelsea. "The Blues" są pogrążeni w kryzysie, brakowało w tym sezonie odpowiedniego planu na zagranie nowych zawodników kupionych za wielkie pieniądze. Mimo to właściciel Todd Boehly nie boi się drogich zakupów piłkarzy. Na ten moment to zespół z zachodniego Londynu ma być faworytem w wyścigu o skrzydłowego Barcelony. Chelsea chciała go ściągnąć już rok temu, ale ubiegła ją właśnie "Duma Katalonii".

Według "Sportu" sam Raphinha już nie upiera się tak mocno przy tym, żeby zostać w stolicy Katalonii i bierze pod uwagę możliwość odejścia. Sprawę ma przyspieszyć Deco, który jest kandydatem na następcę Mateu Alemany'ego w roli dyrektora sportowego. Możliwe, że wspólnie we dwóch poprowadzą letnie okienko transferowe Barcelony. Hiszpan zadeklarował, że pomoże klubowi przy transferach, choć formalnie nie będzie już w nim pracował. W Barcelonie pozostaje Jordi Cruyff, jego dotychczasowy asystent, który także kandyduje na stanowisko głównego dyr. sportowego.

Raphinha ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia go na 50 mln euro.