Lewandowski skomentował galę w Paryżu. Użył słów Nelsona Mandeli. "Pamiętajmy"

Jeszcze rok temu Robert Lewandowski sam odbierał nagrodę na gali Laureus World Sports Awards. Wówczas wyróżniono go w kategorii "Wyjątkowe osiągnięcie". W ten sposób doceniono jego wyczyn w Bundeslidze, jakim było przebicie rekordu Gerda Muellera (41 goli w sezonie). Do tego Polak został ambasadorem UNICEF. Gala odbywała się wtedy wirtualnie, a w poniedziałek wszyscy laureaci i osoby wyznaczone do wręczania nagród miały okazję spotkać się twarzą w twarz.

Lewandowski spotkał się z Messim w Paryżu. Ale miał też ważne zadanie

Robert Lewandowski wykorzystał tę szansę i odbył krótką rozmowę z Leo Messim. Nie umknęło to dziennikarzom zebranym w Paryżu. Kamery uchwyciły ten moment, a media doszukują się w niej potencjalnych negocjacji w sprawie powrotu Argentyńczyka do FC Barcelony. "To najbardziej wyczekiwany obrazek przez fanów Barcelony" - podkreślił dziennik "Sport".

Jednakże rozmowa z Messim, by rzekomo nakłonić go do powrotu, nie była głównym zadaniem Roberta Lewandowskiego tego wieczoru. Napastnik FC Barcelony został wyznaczony do specjalnego zadania, jakim było wręczenie nagrody laureatowi w kategorii "Sport for Good", a więc podmiotowi, który wyróżnia się na tle innych działalnością czyniącą dobro poprzez sport. Obecność na gali w Paryżu podsumował za pośrednictwem Instagrama.

"Tego wieczoru miałem wielki zaszczyt wręczyć The Laureus World Sports Award w kategorii Sport for Good. Pamiętajmy o słowach Nelsona Mandeli: "Sport może stworzyć nadzieję". Gratulacje TEAM UP! Wykonujecie niesamowitą pracę!" - czytamy.

Organizacja TeamUp zajmuje się wspieraniem psycho-społecznym opracowanym przez War Child, Save the Children i UNICEF. Ich zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach. Pierwotnie działania miały ograniczać się do Afryki i Sri Lanki, jednakże z czasem współpracujące agencje zaczęły wykorzystywać "sport, zabawę i ruch, aby poprawić życie młodych ludzi znajdujących się pod presją" też w innych krajach. Prowadzono je także w Polsce. W ten sposób starano się pomóc młodym osobom uciekającym z Ukrainy po wznowieniu ataków zbrojnych przez Rosję.

Messi wróci po gali w Paryżu? FC Barcelona nie jest jedyna

Odnośnie do przyszłości Leo Messiego wciąż nie jest pewne, że trafi do FC Barcelony. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o astronomicznych warunkach pracy w Arabii Saudyjskiej. Media piszą o propozycji zarobków na poziomie 600 mln euro. FC Barcelona mogłaby zapewnić zdecydowanie mniej, ale Messi wróciłby do klubu, w którym spędził niemal całą sportową karierę i świętował wiele sukcesów. Nie bez powodu odbierając nagrodę dla "Sportowca Roku" wspomniał właśnie o hiszpańskim klubie i drużynie narodowej, ale zapomniał o PSG, w którym gra obecnie.