Reprezentant Polski doceniony za granicą. Kapitalny sezon i zasłużona nagroda. Najlepszy

Latem 2022 roku Michał Helik był bliski powrotu do ekstraklasy. Byłym zawodnikiem Ruchu Chorzów interesował się Lech Poznań. Ówcześni mistrzowie Polski porozumieli się już nawet z FC Barnsley na kwotę 1,5 mln euro, ale transakcję zablokował piłkarz. Ostatecznie pozostał za granicą i przeniósł się do Huddersfield. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Polak rozegrał bardzo solidny sezon, pomógł drużynie utrzymać się w Championship, co docenili kibice angielskiej drużyny.

Zaszczytny tytuł dla Helika. Polak piłkarzem sezonu

Huddersfield Town dopiero na kolejkę przed końcem rozgrywek zapewniło sobie miejsce na zapleczu Premier League w kolejnym sezonie. Zespół Neila Warnocka wygrał 1:0 z Sheffield United. Z kolei w ostatnim spotkaniu triumfował 2:0 w starciu z Reading. W obu meczach pełne 90 minut rozegrał Helik, który popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami. Podobnie było zresztą przez cały sezon. Łącznie rozegrał 37 spotkań, w których zdobył dwie bramki i tyle samo asyst. Był jednym z najlepszych zawodników Huddersfield, a zdaniem fanów, bezkonkurencyjnym.

W poniedziałek Polak został wybrany w głosowaniu "Hargreaves Memorial Player of the Year" najlepszym piłkarzem drużyny w sezonie 2022/23. To zaszczytny tytuł, o którego przyznaniu zadecydowali właśnie sympatycy Huddersfield. To nie pierwsze wyróżnienie, na jakie w minionych rozgrywkach mógł liczyć Helik. Został też wybrany piłkarzem stycznia w klubowych plebiscytach.

Helik daje sygnał Fernando Santosowi

Choć obrońca znakomicie poradził sobie w debiutanckim sezonie, to nie wykluczone, że już latem zmieni otoczenie. Media donoszą o zainteresowaniu ze strony Sheffield Wednesday. Drużyna znajduje się obecnie w League One, ale jest bliska awansu.

Dobra forma Helika daje mu też nadzieję na powrót do reprezentacji Polski. W narodowych barwach zadebiutował, gdy na ławce trenerskiej zasiadał Paulo Sousa. Kiedy Portugalczyk odszedł z kadry, 27-latek nie otrzymał już szansy na grę. Jego dorobek zatrzymał się na siedmiu występach.