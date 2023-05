Nowe wieści ws. Juventusu. Ujemnych punktów jednak nie uniknie

Choć Juventusowi udało się odzyskać 15 punktów po odwołaniu od decyzji włoskiej federacji piłkarskiej, to sprawa nieprawidłowości finansowych trafiła do sądu do ponownego rozpatrzenia. Według włoskich mediów "Stara Dama" ponownie zostanie ukarana.

3 Massimo Paolone / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl