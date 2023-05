Alarm w Legii Warszawa. Może nagle zostać bez trenera

Choć sezon 2022/2023 miał być dla Legii Warszawa okresem przejściowym, wielokrotni mistrzowie Polski ponownie staną na ligowym podium. Duży w tym udział trenera Kosty Runjaica, który odpowiednio poskładał zespół i pozwolił mu wrócić na swoje miejsce.

Runjaic może odejść

Niestety dla kibiców "Wojskowych", w najbliższej przyszłości architekt małego sukcesu z kończącego się sezonu Ekstraklasy może już niedługo opuścić stadion przy ul. Łazienkowskiej. Wszystko za sprawą działalności jego menadżera, który aktywnie poszukuje dla niego miejsca w Niemczech. Jak w programie "Z pierwszej piłki" poinformował Piotr Koźmiński, przejście Runjaica do Bundesligi jest bardziej niż prawdopodobne.

- Wydaje mi się, że z Runjaicem coś jest na rzeczy. Dostałem informację, że reprezentuje go ten sam agent, co Dawida Kownackiego. Wiadomo, że Polak zmieni klub i najprawdopodobniej zostanie w Niemczech. [...] W ostatnich dniach dużo mówiło się o Werderze Brema, ale nie sprawdziłem tej informacji. Nie wiem, czy oni szukają teraz trenera, czy nie, natomiast jak połączy się nitki, to wydaje się, że trop prowadzi do agenta Kownackiego - powiedział Koźmiński.

Dla Kosty Runjaica przejęcie jednego z klubów Bundesligi z pewnością byłoby spełnieniem marzeń. Przed przyjściem do Pogoni Szczecin, Niemiec prowadził m.in. takie kluby jak Darmstadt, MSV Duisburg czy TSV 1860 Monachium. Przejęcie zespołu w najwyższej niemieckiej klasie rozgrywkowej byłoby więc dużym awansem.

Kto za Runjaica?

Obecnie kwestie transferu trenera Legii Warszawa są jedynie plotkami, lecz niewykluczone, że Dariusz Mioduski i spółka muszą już zastanawiać się nad zakontraktowaniem nowego szkoleniowca. Jeszcze kilka miesięcy temu naturalnym kandydatem wydawałby się Marek Papszun, lecz ten najprawdopodobniej spróbuje swoich sił poza granicami naszego kraju. Najbardziej prawdopodobne wydawałoby się więc zatrudnienie specjalisty z zachodu, na wzór zeszłorocznego ruchu Lecha Poznań.