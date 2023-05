Znalazł "skuteczny bat" na najgorszą patologię w polskiej piłce

8 maja miała miejsce premiera miniserialu autorstwa Krzysztofa Smajka, dziennikarza Sport.pl pt. "Sędzia Wróg", w którym bohaterowie opowiadają o problemach, przemocy i wszelkich patologiach, z jakimi mierzą się arbitrzy w niższych polskich ligach. Wszystkie odcinki serialu można obejrzeć w specjalnie dedykowanej stronie, klikając >> TUTAJ <<.

Jednym z bohaterów jest Wojciech Ganczar, który sędziuje spotkania lubuskiej A-klasy od 2014 roku, a na co dzień jest listonoszem. Pracę z gwizdkiem na murawie traktuje jak pasję, a może nawet miłość. W trakcie specjalnego programu Sport.pl LIVE podzielił się swoim pomysłem na to, jak zapobiec takim patologicznym zachowaniom. Jego zdaniem mogłaby pomóc przydzielona ochrona prawna dla sędziów. - Myślę, że to by bardzo szybko załatwiło cały problem - rozpoczął.

- Ten zawodnik by wiedział, że "oni teraz są chronieni" i w takiej sytuacji może obrazić osobę publiczną tudzież urzędnika publicznego. Myślę, że to byłby skuteczny bat na zawodników, którzy nie hamują się ze swoim słownictwem i ze swoimi czynami. To na pewno by poskutkowało. Ja jestem amatorem, grający zawodnicy też są amatorami. Jeśli ktoś idzie na boisko, wylewa swoje emocje na drugiego człowieka i dostaje karę zawieszenia, która nie ma żadnych dalszych konsekwencji, to najwyżej nie będzie grał i pojedzie sobie na ryby - dodaje Ganczar.

- Jeśliby ktoś wiedział, że wyzwał sędziego, uderzył, popchał lub opluł i może sprawą zająć się prokurator, to jest inaczej. Bo wtedy jest sprawa sądowa, ma się do czynienia z prokuraturą, a to się wiąże, moim zdaniem, z większą odpowiedzialnością w życiu - podsumował sędzia z województwa lubuskiego.

