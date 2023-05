"Stało się. Mój ukochany klub spadł z Ekstraklasy". A potem wbił szpilę

Po przegranej 1:3 z Zagłębiem Lubin w ubiegłą sobotę, Lechia Gdańsk jest już pewna spadku do Fortuna 1. Ligi. Klub z Trójmiasta, po ogromnych problemach sportowo-organizacyjnych wyleciał z Ekstraklasy z dużym hukiem, co najbardziej dotknęło najbardziej zagorzałych fanów biało-zielonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczne sceny w polskiej piłce. Ujawniamy szokujące historie

Znany freak-fighter oburzony spadkiem

Jednym z kibiców niezadowolonych ze spadku Lechii Gdańsk do Fortuna 1. Ligi jest znany freak-fighter Paweł Jóźwiak. Zawodnik znany z udziału w m.in. galach High League postanowił skomentować sytuację gdańskiego zespołu w mediach społecznościowych, mocno atakując działaczy, którzy według niego są głównym powodem sportowego zjazdu klubu z północy.

- Stało się. Mój ukochany klub spadł z Ekstraklasy. Ludzie, którzy do tego doprowadzili, musieli bardzo mocno się postarać. Z Lechią na dobre i na złe! - napisał w mediach społecznościowych Jóźwiak.

Kibic Rakowa przekroczył granicę. Błyskawiczna kara za to, co zrobił

Przypomnijmy, że w najbliższych tygodniach los Lechii Gdańsk podzielić może drugi z klubów jeszcze niedawno walczących o europejskie puchary, Śląsk Wrocław. Podopieczni Jacka Magiery, na trzy kolejki przed końcem, mają pięć punktów straty do zajmującą bezpieczną, 15. pozycję Wisły Płock. W najbliższych dwóch kolejkach wrocławianie spotkają się jednak właśnie z Wisłą i z zajmującą jeszcze niższą lokatę Lechią.

Kolejne kłopoty Lechii Gdańsk. Czarny scenariusz

Dwie gale FEN już niedługo

Sam freak-fighter Paweł Jóźwiak jest także znany pod pseudonimem "Prezes FEN", który bezpośrednio odnosi się do jego codziennej pracy. Jest on bowiem szefem jednej z największych organizacji MMA w kraju, która już w najbliższych tygodniach zorganizuje dwie gale. 27 maja wielu aspirujących do wielkiej kariery zawodników sprawdzi się w Pile. 17 czerwca fani MMA będą mogli z kolei obserwować rywalizację w Ostródzie.